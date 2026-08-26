Η κυβέρνηση του Παναμά κήρυξε χθες, Τρίτη, 25/8 κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας τόσο των βροχοπτώσεων όσο και των έντονων ξηρασιών που αποδίδονται στο φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο ήδη είχε ως αποτέλεσμα να αναγγελθεί η μείωση της κίνησης στη Διώρυγα που ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό.

Το Ελ Νίνιο είναι φυσικό φαινόμενο, το οποίο εκδηλώνεται ανά τακτά διαστήματα, κάθε δύο έως επτά χρόνια. Τα νερά στην επιφάνεια του κεντρικού και του ανατολικού Ειρηνικού στο ύψος του ισημερινού θερμαίνονται, προκαλώντας για μήνες δραματικές αλλαγές στο καθεστώς των ανέμων, των πιέσεων και των βροχοπτώσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Το κλίμα γίνεται πιο ζεστό και ξηρό κατά τόπους, πιο κρύο και υγρό αλλού, ενώ πυροδοτούνται ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η απόφαση να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Παναμά οφείλεται, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP «στην ανάγκη να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι μπορεί να συμβεί» εξαιτίας του φαινομένου, εξήγησε η υπουργός Εσωτερικών, Ντινόσκα Μοντάλβο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το μέτρο θα επιτρέψει να επιταχυνθούν οι διοικητικές διαδικασίες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του Ελ Νίνιο, που εκτιμάται πως φέτος μπορεί να είναι το πιο ισχυρό στα χρονικά.

Εξαιτίας της έλλειψης βροχοπτώσεων, η Διώρυγα του Παναμά ανακοίνωσε πως θα μειώσει από την 3η Σεπτεμβρίου τις διελεύσεις πλοίων από τα 36 στα 34 πλοία παντός τύπου, κατόπιν, από τη 15η Σεπτεμβρίου, στα 32, όπως ανακοινώθηκε από την αρμόδια αρχή την περασμένη εβδομάδα.

Από τη Διώρυγα μήκους 80 χιλιομέτρων διέρχεται περίπου το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα· ανάμεσα στα κράτη που είναι οι κυριότεροι χρήστες της δεσπόζουν οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Βορειότερα, το Ελ Σαλβαδόρ κήρυξε επίσης χθες κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» εξαιτίας της ξηρασίας που αποδίδεται στο Ελ Νίνιο, το οποίο είχε ως συνέπεια ήδη απώλειες συγκομιδών.