Μπορεί η αυλαία των φετινών φορολογικών δηλώσεων να έχει πέσει, όμως για χιλιάδες φορολογούμενους οι λογαριασμοί με την εφορία παραμένουν ανοιχτοί. Το ημερολόγιο μέχρι το τέλος του έτους περιλαμβάνει τέσσερα κρίσιμα «ραντεβού» με την ΑΑΔΕ, τα οποία αφορούν από αναδρομικά μισθών και συντάξεων μέχρι την κάλυψη τεκμηρίων, τις δηλώσεις αποβιωσάντων και όσους έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες κινήσεις, καθώς οι φορολογούμενοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετες επιβαρύνσεις ή να χάσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης ποσών για την κάλυψη τεκμηρίων.

Οι τέσσερις εκκρεμότητες

Ειδικότερα, μέχρι το τέλος του 2026 θα πρέπει να τακτοποιηθούν οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν μέσα στο 2025 αναδρομικά ποσά έχουν προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για να υποβάλουν τις απαιτούμενες τροποποιητικές δηλώσεις, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται τα συγκεκριμένα εισοδήματα. Για αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2015 και μετά, η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, με ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση για κάθε έτος στο οποίο αντιστοιχούν τα ποσά. Ο φορολογούμενος εισέρχεται στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει το έτος στο οποίο αφορούν τα αναδρομικά. Για παράδειγμα, εάν ποσά που εισπράχθηκαν το 2025 ανάγονται στο φορολογικό έτος 2023, επιλέγεται ως έτος υποβολής το 2024 και στη συνέχεια η ένδειξη «Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Οι σχετικοί κωδικοί εμφανίζονται προσυμπληρωμένοι και απομένει η οριστική υποβολή της δήλωσης.

Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό. Τυχόν πρόσθετος φόρος μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ έως το τέλος Ιανουαρίου 2027 ή να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση και να εξοφληθεί σε έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Για τους συνταξιούχους υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια: μετά από σχετική αίτηση στην Εφορία, η οφειλή που προκύπτει από αναδρομικά μπορεί να αποπληρωθεί σε έως 48 μηνιαίες δόσεις. Στις εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών που υποβάλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

2. Γονικές παροχές για την κάλυψη τεκμηρίων. Το τέλος του έτους αποτελεί ορόσημο και για όσους θέλουν να επιστρατεύσουν χρηματικές γονικές παροχές προκειμένου να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Για να «μετρήσουν» τα συγκεκριμένα ποσά απέναντι στα τεκμήρια και να περιοριστεί ο κίνδυνος πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα οι σχετικές δηλώσεις γονικής παροχής.

3. Δηλώσεις αποβιωσάντων. Στη λίστα των υποχρεώσεων βρίσκονται και οι φορολογικές δηλώσεις όσων απεβίωσαν. Οι νόμιμοι κληρονόμοι καλούνται να δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησε ο αποβιώσας μέσα στο 2025 και μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του. Η διαδικασία έχει περάσει πλέον στην ψηφιακή εποχή. Οι αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων για το φορολογικό έτος 2025 μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους νόμιμους κληρονόμους, είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και της διαδρομής «Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3)». Προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η ενημέρωση του φορολογικού μητρώου τόσο με την ημερομηνία θανάτου όσο και με τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων.

4. Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού. Το φορολογικό ημερολόγιο του Δεκεμβρίου αφορά, τέλος, και όσους μετέφεραν τη φορολογική κατοικία τους εκτός Ελλάδας το προηγούμενο έτος. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.