Η άνοια συχνά αντιμετωπίζεται σαν μια αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης. Ωστόσο, οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σκιαγραφούν μια διαφορετική εικόνα: ένα σημαντικό μέρος του κινδύνου γνωστικής έκπτωσης και άνοιας συνδέεται με παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν, γεγονός που σημαίνει ότι ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μπορούν να προληφθούν ή έστω να καθυστερήσουν.

Δεν υπάρχει ένα «θαυματουργό» φάρμακο, μια τροφή ή μία συνήθεια που να προστατεύει από μόνη της τον εγκέφαλο. Αντίθετα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η προστασία της γνωστικής υγείας χτίζεται σταδιακά σε όλη τη διάρκεια της ζωής, μέσα από:

τη σωματική δραστηριότητα,

τη σωστή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και του διαβήτη,

τη διακοπή του καπνίσματος,

την αντιμετώπιση της απώλειας ακοής και όρασης,

τη διατήρηση κοινωνικών επαφών

τη μείωση της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση

Περισσότεροι από 57 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν σήμερα με άνοια, ενώ κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται σχεδόν 10 εκατομμύρια νέα περιστατικά. Η άνοια δεν αποτελεί μία συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά έναν ευρύτερο όρο που περιλαμβάνει παθήσεις οι οποίες επηρεάζουν τη μνήμη, τη σκέψη και την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί ανεξάρτητα.

Η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί τη συχνότερη αιτία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 60% έως 70% των περιπτώσεων. Καθώς θεραπεία που να εξαλείφει την άνοια εξακολουθεί να μην υπάρχει, η πρόληψη και η μείωση του κινδύνου αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Δεν είναι μόνο θέμα γονιδίων

Σύμφωνα με τους ειδικούς, έως και το 45% του κινδύνου άνοιας μπορεί να σχετίζεται με τροποποιήσιμους παράγοντες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η σωματική αδράνεια, η κοινωνική απομόνωση, η ατμοσφαιρική ρύπανση και χρόνιες παθήσεις όπως η υπέρταση και ο διαβήτης.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ένας υγιεινός τρόπος ζωής μπορεί να εγγυηθεί ότι κάποιος δεν θα εμφανίσει άνοια. Σημαίνει όμως ότι υπάρχουν παράγοντες στους οποίους μπορούμε να παρέμβουμε και, με αυτόν τον τρόπο, να περιορίσουμε τον συνολικό κίνδυνο.

Ακολουθούν οι έξι σημαντικότερες παρεμβάσεις που – σύμφωνα με τους ειδικούς -προστατεύουν τον εγκέφαλο και μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας.

1. Παραμείνετε σωματικά δραστήριοι

Η τακτική άσκηση συγκαταλέγεται στις βασικές συστάσεις για την προστασία της υγείας του εγκεφάλου. Η σωματική αδράνεια έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης, ενώ η συστηματική κίνηση αποτελεί μέρος μιας συνολικότερης στρατηγικής πρόληψης.

Η προστασία του εγκεφάλου είναι μάλιστα στενά συνδεδεμένη με την προστασία της καρδιάς. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, ό,τι θεωρείται επιβαρυντικό για την καρδιαγγειακή υγεία αποδεικνύεται συχνά σημαντικό και για την υγεία του εγκεφάλου.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από στοιχεία επιτροπής του Lancet: πέντε παράγοντες – η υψηλή LDL χοληστερόλη, η παχυσαρκία, η υπέρταση, η σωματική αδράνεια και ο διαβήτης τύπου 2 – αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 14% του δυνητικά τροποποιήσιμου κινδύνου άνοιας.

2. Ρυθμίστε πίεση, διαβήτη, χοληστερόλη και βάρος

Η φροντίδα του εγκεφάλου δεν αρχίζει με ασκήσεις μνήμης, αλλά σε μεγάλο βαθμό με τον έλεγχο της συνολικής υγείας. Ο ΠΟΥ συνιστά σωστή αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης, του διαβήτη και της αυξημένης χοληστερόλης. Η υπέρταση, ο διαβήτης τύπου 2, η υψηλή LDL χοληστερόλη και η παχυσαρκία έχουν συνδεθεί με τροποποιήσιμο κίνδυνο άνοιας.

Και η χρονική διάρκεια του προβλήματος φαίνεται να έχει σημασία. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι είναι λανθασμένη η αντίληψη πως η πρόληψη της άνοιας πρέπει να μας απασχολεί μόνο μετά τα 70 ή τα 80. Πρόκειται για μια σωρευτική διαδικασία, που ξεκινάει δεκαετίες πριν.

Ένας άνθρωπος 45 ή 50 ετών με αρρύθμιστη υπέρταση μπορεί να μη θεωρεί ότι χρειάζεται να «προστατεύει τον εγκέφαλό του». Ωστόσο, η εγκεφαλική υγεία χτίζεται μέσα από τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε το σώμα και την υγεία μας επί πολλά χρόνια.

3. Διακόψτε το κάπνισμα και περιορίστε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ δεν σχετίζονται μόνο με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου ή καρδιαγγειακών νοσημάτων. Σύμφωνα με τις συστάσεις, επηρεάζουν και την υγεία του εγκεφάλου και συγκαταλέγονται στους παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης και άνοιας.

Η διακοπή του καπνίσματος και ο περιορισμός της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ αποτελούν επομένως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής που προστατεύει τόσο την καρδιαγγειακή όσο και την εγκεφαλική υγεία. Παράλληλα, οι νέες οδηγίες του ΠΟΥ δίνουν μεγαλύτερη προσοχή και στο περιβάλλον. Η μείωση της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση περιλαμβάνεται επίσης μεταξύ των παραγόντων που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου.

4. Μην αγνοείτε την απώλεια ακοής και όρασης

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες – αλλά υποβαθμισμένες – συστάσεις αφορά την απώλεια ακοής. Οι νέες οδηγίες αναφέρουν ότι θα πρέπει να προσφέρονται ακουστικά βαρηκοΐας σε ενήλικες με προβλήματα ακοής ως μέρος μιας στρατηγικής για τη μείωση του γνωστικού κινδύνου.

Η απώλεια ακοής δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ακόμη μία φυσιολογική διαδικασία της γήρανσης. Όταν αυτή δεν αντιμετωπίζεται εγκαίρως συνδέεται με κοινωνική απομόνωση, μοναξιά και δυσκολίες στην επικοινωνία και αναγνωρίζεται ως ένας από τους παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης και άνοιας.

Η τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή ACHIEVE διαπίστωσε ότι οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της απώλειας ακοής επιβράδυναν τη γνωστική έκπτωση μέσα σε διάστημα τριών ετών σε ανθρώπους που διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Παράλληλα, και η εξασθένηση της όρασης έχει προστεθεί στον ευρύτερο κατάλογο των παραγόντων που σχετίζονται με τροποποιήσιμο κίνδυνο άνοιας. Η μειωμένη ροή οπτικών ερεθισμάτων στερεί από τον εγκέφαλο τη ζωτική διέγερση που χρειάζεται για να διατηρήσει τη σωστή λειτουργία. Οι περιοχές που επεξεργάζονται την όραση «ατροφούν» από την έλλειψη δράσης, οδηγώντας σε σταδιακή εξασθένηση του νευρικού συστήματος και επηρεάζοντας συνολικά τη γνωστική ικανότητα.

5. Διατηρήστε ενεργό τον εγκέφαλο – αλλά μην βασίζεστε μόνο στα σταυρόλεξα

Ο ΠΟΥ συστήνει γνωστική διέγερση και κοινωνική δραστηριότητα τόσο για ηλικιωμένους με φυσιολογικές γνωστικές λειτουργίες όσο και για ανθρώπους με ήπια γνωστική διαταραχή. Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα δείχνει ολοένα περισσότερο ότι ο συνδυασμός πολλών παρεμβάσεων μπορεί να είναι πιο χρήσιμος από την εστίαση σε μία μόνο συνήθεια.

Η αμερικανική μελέτη U.S. POINTER, που δημοσιεύθηκε στο JAMA το 2025, εξέτασε ένα πρόγραμμα που συνδύαζε άσκηση, τη διατροφή MIND και κοινωνική δραστηριότητα. Μετά από δύο χρόνια, οι συμμετέχοντες εμφάνισαν βελτίωση στις γνωστικές τους ικανότητες, ιδιαίτερα σε λειτουργίες όπως ο σχεδιασμός και η επίλυση προβλημάτων.

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης ότι δεν πρέπει να περιορίζουμε την έννοια της εγκεφαλικής υγείας σε παζλ και παιχνίδια μνήμης. Μία ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση είναι ότι αν λύνουμε αρκετά σταυρόλεξα, Sudoku ή παιχνίδια μνήμης ή αν διαβάζουμε αρκετά βιβλία, θα «γυμνάσουμε τον εγκέφαλο» και θα προλάβουμε την άνοια.

Η γνωστική δραστηριότητα και η μάθηση αποτελούν αναμφίβολα σημαντικούς παράγοντες για την εγκεφαλική υγεία, όμως δεν θα πρέπει να περιορίζεστε σε αυτά. Χρειάζεται μια συνδυαστική προσέγγιση που θα διατηρεί ενεργό τον εγκέφαλό σας και ταυτόχρονα θα τον προστατεύει.

6. Διατηρήστε τις κοινωνικές επαφές και προστατεύστε συνολικά την υγεία σας

Η κοινωνική απομόνωση αποτελεί ακόμη έναν τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου. Η διατήρηση κοινωνικών σχέσεων, η επικοινωνία και η συμμετοχή σε δραστηριότητες με άλλους ανθρώπους αποτελούν σημαντικό κομμάτι της συνολικής προστασίας του εγκεφάλου.

Το βασικό μήνυμα των επικαιροποιημένων οδηγιών του ΠΟΥ είναι ότι δεν υπάρχει μία μεμονωμένη παρέμβαση για την προστασία της υγείας του εγκεφάλου. Η άσκηση, η κοινωνική δραστηριότητα, η σωστή διατροφή, η αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων, η φροντίδα της ακοής και της όρασης και η μείωση περιβαλλοντικών κινδύνων λειτουργούν ως κομμάτια μιας ευρύτερης στρατηγικής που εφαρμόζεται σε βάθος χρόνου.

Πότε η «αφηρημάδα» γίνεται προειδοποιητικό σημάδι;

Το να ξεχνάτε περιστασιακά ένα όνομα ή να μπαίνετε σε ένα δωμάτιο και να μην θυμάστε για ποιο λόγο πήγατε εκεί δεν σημαίνει ότι έχετε άνοια.

Το σημαντικότερο ερώτημα είναι αν έχει υπάρξει αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο λειτουργικότητας ενός ανθρώπου και αν αυτή η αλλαγή έχει αρχίσει να επηρεάζει την καθημερινή του ζωή.

Στα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνονται:

η επανάληψη των ίδιων ερωτήσεων ξανά και ξανά,

ο αποπροσανατολισμός σε γνώριμα μέρη,

η δυσκολία σε δραστηριότητες που προηγουμένως ήταν συνηθισμένες, όπως η πληρωμή λογαριασμών ή η σωστή λήψη φαρμάκων,

η προοδευτικά μεγαλύτερη δυσκολία στην εύρεση των κατάλληλων λέξεων,

ανεξήγητες αλλαγές στην κρίση ή στη συμπεριφορά,

καθώς και η παρατήρηση μιας επίμονης έκπτωσης από συγγενείς.

Κανένα από αυτά τα συμπτώματα από μόνο του δεν αποδεικνύει ότι κάποιος έχει άνοια. Προβλήματα μνήμης μπορούν επίσης να προκληθούν από κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου, φάρμακα, παθήσεις του θυρεοειδούς, διατροφικές ελλείψεις και άλλα ιατρικά προβλήματα.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν πρέπει ούτε να γίνεται αυτοδιάγνωση, αλλά ούτε και να υποτιμώνται τέτοιες αλλαγές ως «απλώς γήρανση». Η έγκαιρη αξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει να εντοπιστούν θεραπεύσιμες αιτίες, να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συμβαίνει και να δοθεί στους ασθενείς και τις οικογένειές τους περισσότερος χρόνος για να προετοιμαστούν.

Η υγεία του εγκεφάλου, άλλωστε, δεν αρχίζει την ημέρα που εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα μνήμης. Αρχίζει πολλά χρόνια νωρίτερα, μέσα από τον τρόπο ζωής, τη φροντίδα της υγείας και την αντίδραση στις αλλαγές όταν αυτές εμφανίζονται.