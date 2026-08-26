Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για ένα τελικό, καθώς ετοιμάζεται για τη ρεβάνς με την Μπραν στη Νορβηγία, με φόντο την ευρωπαϊκή συνέχεια. Μετά το 1-1 της Τούμπας, τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα για τον «Δικέφαλο», που χρειάζεται την πρόκριση για να μην μείνει εκτός Ευρώπης από τον Αύγουστο.

Ο Αλέσιο Λίσι έχει ήδη αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα του, με σημαντικά διλήμματα.

Η απουσία του αρχηγού του δικεφάλου, Άντριγια Ζίβκοβιτς, δημιουργεί ζήτημα στην επίθεση, ενώ σε άμυνα και κέντρο τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Στο φορ φαβορί να ξεκινήσει είναι Μύθου.

Η αποστολή αναχωρεί για τη Νορβηγία, όπου θα ολοκληρωθεί και η προετοιμασία. Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στο Brann Stadion, ενώ πριν από την προπόνηση είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι.