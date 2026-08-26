Θολό παραμένει το τοπίο στο πολιτικό σκηνικό με μόνες σταθερές την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και την παγιωμένη δεύτερη θέση για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου μελέτησαν την πρώτη δημοσκόπηση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας, αλλά θεωρούν ότι είναι νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, καθώς αρκετοί συμπολίτες μας είναι ακόμη σε διακοπές.

Η δημοσκόπηση της Interview δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί σταθερό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου με 26,5%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%, παρουσιάζοντας ελαφριά πτώση, με αποτέλεσμα η διαφορά των δύο κομμάτων να διαμορφώνεται στις 12 ποσοστιαίες μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10%, η Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 6,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μ. Καρυστιανού στο 3,6% φαίνεται να καταρρέει δημοσκοπικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός και εδώ ο Αλέξης Τσίπρας δεν καταφέρνει να τερματίσει δεύτερος, καθώς τον κερδίζει ο Κανένας.

Οι πολίτες είναι σχεδόν μοιρασμένοι στο ερώτημα για τον χρόνο των εκλογών με το 51% των ερωτηθέντων να επιθυμεί προσφυγή στις κάλπες τώρα, ενώ το 46% προτιμά την ολοκλήρωση της τετραετίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 60% δεν θέλει αβεβαιότητα και επιθυμεί να προκύψει κυβέρνηση από την πρώτη κιόλας εκλογική αναμέτρηση.

Όσο για τον Αντώνη Σαμαρά και την ίδρυση κόμματος, το 20% των πολιτών δηλώνει ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο (πολύ, αρκετά ή λίγο πιθανό) να ψηφίσει έναν νέο πολιτικό σχηματισμό υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

Κυβερνητικά στελέχη παρομοίαζαν το κλίμα αυτή την ώρα σαν την έναρξη του πρωταθλήματος, όπου όλες οι ομάδες θέλουν να κάνουν ένα δυνατό ξεκίνημα, αλλά το τοπίο ξεκαθαρίζει στη συνέχεια. Όπως τόνιζαν, το τοπίο είναι κατακερματισμένο, από την τρίτη θέση και κάτω, γιατί πολύ απλά βρισκόμαστε σε απόσταση από τις εκλογές και οι πολίτες τηρούν στάση αναμονής. Επίσης, δεν υπάρχει κάποιο γεγονός με μεγάλη δυναμική που να ωφελήσει κάποιο από τα μικρότερα κόμματα, όπως είχε συμβεί την περίοδο των διαδηλώσεων για τα Τέμπη με την Πλεύση Ελευθερίας.

Οι ίδιοι εκτιμούν ότι όλα θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν μετά τη ΔΕΘ, όταν όλοι οι πολιτικοί «παίκτες» θα έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους, ενώ θα έχει παρουσιαστεί το πακέτο μέτρων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και το όραμά του για την επόμενη τετραετία. Σημείωναν μάλιστα ότι όσο θα πλησιάζουμε προς τις κάλπες και θα αποδίδονται στους πολίτες έργα και θα υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις, όσο θα αποτυπώνεται στην καθημερινότητά τους η βελτίωση των συνθηκών, τόσο θα χτίζεται και πάλι πιο γερά η σχέση εμπιστοσύνης με το κυβερνών κόμμα.

Βλέπουν επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει να έχει χάσει τη δυναμική που είχε μέχρι τώρα και ίσως το ποσοστό που αποτυπώθηκε σε αυτή την πρώτη δημοσκόπηση να είναι το λεγόμενο «ταβάνι».

Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν υποτιμούν κανέναν από τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Αυτό που έχει ζητηθεί από τον πρωθυπουργό είναι να παραμείνουν όλοι προσηλωμένοι όσο ποτέ τόσο στο κυβερνητικό έργο όσο και για την προετοιμασία της πιο κρίσιμης ΔΕΘ για τη ΝΔ τα τελευταία χρόνια.