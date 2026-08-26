Ένας 35χρονος άνδρας από την Καλιφόρνια συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης στην Ουάσινγκτον, όταν αστυνομικοί εντόπισαν στην καρότσα του ημιφορτηγού του μια γκιλοτίνα, σε πολύ μικρή απόσταση από το Καπιτώλιο και δίπλα στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Πρόκειται για τον Φίλαν-Ταμ-Ντούι Λε, 35 ετών, κάτοικο Τζούλιαν της Καλιφόρνια. Η παρουσία του οχήματος τράβηξε την προσοχή των αστυνομικών λίγο μετά τις 15:00, καθώς ήταν παράνομα σταθμευμένο στο οικοδομικό τετράγωνο 100 της East Capitol Street, στην ανατολική πλευρά του συγκροτήματος του Καπιτωλίου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στην καρότσα βρισκόταν η γκιλοτίνα, την οποία οι Αρχές κατάσχεσαν.

Ο Λε τέθηκε υπό κράτηση και κατηγορήθηκε για κατοχή και μεταφορά επικίνδυνου όπλου. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια πρόσθετη κατηγορία σε βάρος του ούτε έχει γίνει γνωστό εάν είχε διατυπώσει απειλές εναντίον συγκεκριμένου προσώπου ή θεσμού.

GUILLOTINE FOUND ON PICK-UP TRUCK PARKED OUTSIDE OF SCOTUS BUILDING: US Capitol Police are investigating after what appears to be a guillotine was found in the bed of a pick-up truck parked outside of the Supreme Court building in Washington DC 🚨



The suspicious pick-up truck… pic.twitter.com/HBYWDii1yh — The DC MD VA Live (@TheDMVLive) August 25, 2026

Το ταξίδι από την Καλιφόρνια και το μυστήριο για το κίνητρό του

Αυτό που έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις Αρχές είναι ότι ο 35χρονος είχε διανύσει οδικώς τη μεγάλη απόσταση από την Καλιφόρνια μέχρι την Ουάσιγκτον έχοντας μαζί του τη γκιλοτίνα. Οι ερευνητές εξετάζουν το ιστορικό του και επιχειρούν να εξακριβώσουν για ποιον λόγο ταξίδεψε στην αμερικανική πρωτεύουσα και γιατί μετέφερε τη συγκεκριμένη κατασκευή.

This afternoon our officers seized a guillotine, which they spotted in the bed of a pickup truck along the 100 block of East Capitol Street.



You can learn more about the arrest here: https://t.co/JibVXWBj8j pic.twitter.com/orxccDAyZc — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 25, 2026

Σύμφωνα με τη Washington Post, οι ερευνητές εξετάζουν επίσης το σακίδιο του συλληφθέντος αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στον σκοπό του ταξιδιού του. Φωτογραφίες από το ασυνήθιστο περιστατικό άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Τρίτης, ενώ αστυνομικοί καταγράφηκαν να φωτογραφίζουν το όχημα προτού αυτό απομακρυνθεί με γερανό.

Η Αστυνομία του Καπιτωλίου δεν έχει δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής στοιχεία που να συνδέουν τη γκιλοτίνα με συγκεκριμένο σχέδιο επίθεσης. Δεν έχει επίσης ανακοινώσει ποιος ήταν ο ενδεχόμενος στόχος του 35χρονου ή εάν η παρουσία του στην περιοχή είχε κάποιο πολιτικό κίνητρο. Η έρευνα για τις προθέσεις του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η γκιλοτίνα, όργανο εκτέλεσης με βαριά λεπίδα που χρησιμοποιείται για αποκεφαλισμό, συνδέθηκε ιστορικά κυρίως με τη Γαλλική Επανάσταση και ιδιαίτερα με την περίοδο της Τρομοκρατίας στα τέλη του 18ου αιώνα