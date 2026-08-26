Το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, βασική αεροπορική πύλη του Καράκας, πρόκειται να επαναλειτουργήσει από την 1η Σεπτεμβρίου, όπως γνωστοποίησε την Τρίτη ο κρατικός φορέας διαχείρισής του. Η λειτουργία του αεροδρομίου είχε ανασταλεί μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

«Οι λειτουργίες θα αρχίσουν επίσημα στους προσωρινούς τερματικούς χώρους (…) τόσο για τις εθνικές όσο και για τις διεθνείς πτήσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΙΑΙΜ (Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía), στην πολιτεία Λα Γουάιρα (βόρεια), η οποία υπέστη το πιο βαρύ χτύπημα από τη διπλή σεισμική δόνηση.

Η υποδομή, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές εξαιτίας της καταστροφής —που άφησε πίσω πάνω από 6.500 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους—, υποδεχόταν πτήσεις με ανθρωπιστική βοήθεια στο μεσοδιάστημα, αλλά παρέμενε κλειστή για τις εμπορικές πτήσεις.