Ο πρώην στρατηγός Ρομπέρτο Βανάτσι παρουσίασε το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον» και με πολιτικές θέσεις κατά των ομοφυλόφιλων και υπέρ του στρατού θέλει να αλλάξει την Ιταλία.

Συγκεκριμένα, πιστεύει ότι «η άμβλωση δεν είναι δικαίωμα», οπότε και θέλει οργανώσεις κατά των αμβλώσεων στα συμβουλευτικά κέντρα υγείας, αλλά και να απαγορευτεί η χορήγηση του χαπιού άμβλωσης RU-486.

«Η γραμμή ξεκινά από τον νόμο 194, τον οποίο το Futuro Nazionale δεν προτείνει να καταργήσει, αλλά ζητά να μετατοπιστεί το επίκεντρο στην πρόληψη των αμβλώσεων και στη στήριξη της μητρότητας», αναφέρει το πρόγραμμα του κόμματός του.

Έφηβοι, ομοφυλοφιλία και φυλομετάβαση

Ο Ρομπέρτο Βανάτσι

Ο Βανάτσι υποστηρίζει ότι οι έφηβοι «πλήττονται από την ομοφυλοφιλία», οπότε και «θέλει να τους προστατεύσει».

Για αυτό προτείνει την απαγόρευση προγραμμάτων, σκηνών και διαφημίσεων με περιεχόμενο που ορίζεται ως «τζεντεριστικό ή ομοφυλοφιλικό» όταν υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθηθούν από ανηλίκους. Το μέτρο αυτό θα δημιουργούσε μια προστατευόμενη ζώνη από τις 6 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, η οποία θα συνοδεύεται από σύστημα κυρώσεων που μπορεί να φτάσει μέχρι και την αναστολή της άδειας λειτουργίας των μέσων, έγραψε η ιταλική εφημερίδα Corriere Della Sera.

Επίσης, υποστηρίζει την απαγόρευση των χειρουργικών επεμβάσεων επαναπροσδιορισμού φύλου, τις ορμόνες cross-sex και τους αναστολείς εφηβείας, ακόμη κι αν υπάρχει συγκατάθεση των γονέων.

Μάλιστα, προτείνει η αλλαγή φύλου για άτομα κάτω των 18 ετών να μετατραπεί σε «οικουμενικό έγκλημα».

Ωστόσο, για τους ενήλικες θα διατηρηθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε τέτοιες επεμβάσεις, αλλά όχι με δαπάνη του δημόσιου συστήματος υγείας.

Τα παιδιά θα ρυθμίζουν τα επιτόκια και φαντάροι-αστυνομικοί

Ο πρώην Ιταλός στρατηγός θέλει να εισάγει τη στρατιωτική εκπαίδευση στα σχολεία, αλλά και να αντικαταστήσει την καταστολή της αστυνομίας με τον στρατό, ο οποίος θα διαθέτει διευρυμένες αρμοδιότητες.

Επιπλέον, ο Ρομπέρτο Βανάτσι προτείνει μια στεγαστική πολιτική, που τα παιδιά θα διαδραματίζουν βασικό ρόλο. Συγκεκριμένα, προτείνει δάνειο σε νέα ζευγάρια για αγορά πρώτης κατοικίας, όπου το κράτος θα μπαίνει εγγυητής και το επιτόκιο θα μειώνεται με την απόκτηση κάθε παιδιού.

Σύμφωνα με την Corriere Della Sera, οι θέσεις του πηγάζουν από τον 34χρονο Λορέντζο Γκασπερίνι, καθηγητή φιλοσοφίας και πρώην δημοτικό σύμβουλο της Λέγκας στο Τσετσίνα.