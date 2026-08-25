Ο influencer Άντριου Τέιτ νοίκιαζε πανάκριβα αυτοκίνητα προκειμένου να δημιουργεί την εικόνα ενός εξαιρετικά πλούσιου ανθρώπου και να εξασφαλίζει μεγαλύτερη απήχηση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι δικηγόροι του.

Οι νομικοί εκπρόσωποι του πρώην επαγγελματία kickboxer και του αδελφού του, Τρίσταν Τέιτ, ανέφεραν ότι οι δύο άνδρες παρουσιάζουν σκόπιμα στα social media μια εικόνα πολύ μεγαλύτερου πλούτου από αυτόν που πραγματικά διαθέτουν, καθώς το επιχειρηματικό τους μοντέλο «εξαρτάται από την προσοχή στο διαδίκτυο».

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί περιλαμβάνονται σε δικαστικά έγγραφα, την ώρα που οι βρετανικές Αρχές επιδιώκουν την έκδοση των δύο αδελφών από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενα σεξουαλικά αδικήματα. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Οι Άντριου και Τρίσταν Τέιτ, οι οποίοι έχουν αμερικανική και βρετανική υπηκοότητα, συνελήφθησαν από Αμερικανούς ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στο Μαϊάμι τον Ιούλιο, μετά την απαγγελία νέων κατηγοριών σε βάρος τους.

«Παίζουν έναν ρόλο» στα social media

Στη δικαστική κατάθεση, οι συνήγοροί τους ανέφεραν: «Ο Άντριου και ο Τρίσταν είναι προσωπικότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το επιχειρηματικό τους μοντέλο εξαρτάται από την προσοχή στο διαδίκτυο. Η εξωφρενική φύση των αναρτήσεων που κάνουν οι ίδιοι και εκείνων που γίνονται γι’ αυτούς είναι ακριβώς το ζητούμενο».

«Όσο πιο υπερβολική και εξωφρενική είναι μια ανάρτηση, τόσο πιθανότερο είναι να συγκεντρώσει προβολές και likes, τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν εισόδημα. Με λίγα λόγια, παίζουν έναν ρόλο», πρόσθεσαν.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, οι φωτογραφίες και τα βίντεο στα οποία εμφανίζονται πολυτελή γιοτ, supercars και πανάκριβα ρολόγια δεν θα πρέπει να θεωρούνται αποδεικτικά στοιχεία για την πραγματική οικονομική κατάσταση των αδελφών.

«Ένα διαφημιστικό βίντεο που γυρίστηκε πάνω σε ένα γιοτ δεν αποτελεί απόδειξη ιδιοκτησίας του γιοτ. Το “superyacht” δεν ανήκει στους Τέιτ», υποστήριξαν οι δικηγόροι τους.

Όπως εξήγησαν, τα δύο αδέλφια πληρώθηκαν για να διαφημίσουν το συγκεκριμένο σκάφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις μέσω των οποίων «διδάσκουν» σε άνδρες τρόπους για να κερδίζουν χρήματα και, επομένως, έχουν συμφέρον να καλλιεργούν διαδικτυακά την εικόνα του τεράστιου πλούτου.

Οι δικηγόροι αποκάλυψαν μάλιστα ότι ορισμένα από τα εντυπωσιακά αυτοκίνητα που εμφανίζονταν στα βίντεο του Τρίσταν δεν ανήκαν στον ίδιο. Μια Aston Martin αξίας 2,1 εκατ. δολαρίων, καθώς και δύο Bugatti αξίας 5 και 7 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα, ήταν νοικιασμένες.

Όσον αφορά τη συλλογή ρολογιών του Άντριου Τέιτ, η υπεράσπιση ανέφερε ότι η αποτίμηση της αξίας της βασίστηκε σε δημοσίευμα τρίτου μέρους που ειδικεύεται στα ρολόγια.

Οι νέες κατηγορίες σε βάρος των δύο αδελφών

Ξεχωριστά από την υπόθεση αυτή, τέσσερις γυναίκες έχουν προσφύγει στα βρετανικά δικαστήρια εναντίον του Άντριου Τέιτ, καταγγέλλοντάς τον για σεξουαλική βία. Οι δικηγόροι του έχουν δηλώσει ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι ο πελάτης τους αρνείται πλήρως οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Τρεις από τις τέσσερις γυναίκες είχαν καταγγείλει τον Τέιτ στην αστυνομία του Χερτφορντσάιρ το 2014 και το 2015 για βιασμό και σεξουαλική επίθεση. Η συγκεκριμένη έρευνα είχε ολοκληρωθεί το 2019, ωστόσο η εκδίκαση της αστικής υπόθεσης αναβλήθηκε τον Μάιο, όταν η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει εκ νέου τις καταγγελίες.

Μετά τη σύλληψη των αδελφών Τέιτ στις 18 Ιουλίου, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS) ανακοίνωσε την απαγγελία πρόσθετων κατηγοριών.

Ο 39χρονος Άντριου Τέιτ κατηγορείται πλέον για ακόμη επτά περιπτώσεις βιασμού, τρεις περιπτώσεις οργάνωσης ή διευκόλυνσης εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τρεις περιπτώσεις επίθεσης που προκάλεσε σωματική βλάβη, καθώς και για 19 επιπλέον αδικήματα που σχετίζονται με άσεμνες εικόνες παιδιού και ακραίο πορνογραφικό υλικό.

Ο 38χρονος Τρίσταν Τέιτ αντιμετωπίζει μία κατηγορία για σεξουαλική επίθεση, δύο για βιασμό και τρεις για οργάνωση ή διευκόλυνση εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με την CPS, οι 38 νέες κατηγορίες, οι οποίες προστίθενται στις 21 που προϋπήρχαν, αφορούν φερόμενα αδικήματα που διαπράχθηκαν από τον Ιούλιο του 2010 έως τον Αύγουστο του 2017.

Τα δύο αδέλφια βρίσκονται αντιμέτωπα και με δικαστικές διαδικασίες στη Ρουμανία. Βάσει του σχεδιασμού, πρόκειται να εκδοθούν στη Βρετανία μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκεί, καθώς η αστυνομία του Μπέντφορντσαϊρ είχε εξασφαλίσει ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους το 2024.

Οι Άντριου και Τρίσταν Τέιτ έχουν στο παρελθόν αρνηθεί «κατηγορηματικά» οποιαδήποτε παρανομία, με τον Άντριου Τέιτ να χαρακτηρίζει τόσο τον ίδιο όσο και τον αδελφό του «πολύ αθώους ανθρώπους».