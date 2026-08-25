Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον τέσσερα παιδιά, σκοτώθηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε σπίτι στη Μοντάνα, το οποίο στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής, έπειτα από κλήση στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911 για πυροβολισμούς σε κατοικία στο Μπίλινγκς. Σύμφωνα με την Billings Gazette, οι Αρχές χαρακτήρισαν αρχικά το περιστατικό ως οικογενειακή διαμάχη.

Τα οκτώ θύματα ανήκαν στην ίδια ευρύτερη οικογένεια και αντιπροσώπευαν τέσσερις γενιές. Πρόκειται για τη Μέγκαν Γκεκιέρ, τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, τον 15χρονο Λάντον Γκεκιέρ, τη 12χρονη Σάρλοτ Γκεκιέρ, τον 13χρονο Όουεν Άιρλαντ και την 7χρονη Κλόι Άιρλαντ, καθώς και τους γονείς της Μέγκαν, Μπαρμπ και Ντέινα Σμιθ, και τη γιαγιά της, Έβελιν Σμιθ, η οποία ήταν άνω των 90 ετών. Συγγενείς ανέφεραν ότι η 12χρονη Σάρλοτ ήταν εκείνη που κάλεσε το 911 ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι πυροβολισμοί, με την οικογένειά της να τη χαρακτηρίζει «ηρωίδα» για την προσπάθειά της να ειδοποιήσει τις Αρχές

NEW: At least eight family members, including children, killed after gunman opens fire on their Montana home before burning the property to the ground



Police arrived about 10 minutes after the shooting began, but the fire had already spread through the home



Among those killed… pic.twitter.com/Yq6lb8ZQVv — Unlimited L's (@unlimited_ls) August 25, 2026

Ο φερόμενος ως δράστης ήταν συγγενικό πρόσωπο των θυμάτων και βρέθηκε από τους αστυνομικούς έξω από την κατοικία, έχοντας αυτοπροκαλούμενο τραύμα από πυροβολισμό. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε. Οι Αρχές διερευνούν τα κίνητρά του και τις συνθήκες που οδήγησαν στο μακελειό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνίσει τη σχέση του με κάθε ένα από τα οκτώ θύματα.

«Η κοινότητά μας έχασε δύο από τα πιο φωτεινά της φώτα, τον Λάντον και τη Σάρλοτ, μαζί με άλλα έξι μέλη της οικογένειας, σε μια παράλογη πράξη βίας», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση στο GoFundme.

Οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τον ακριβή αριθμό των νεκρών ούτε έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων, αναφέροντας μόνο ότι υπάρχουν «πολλά θύματα, μεταξύ των οποίων παιδιά».

Ο Λάντον, ο οποίος επρόκειτο να ξεκινήσει τη δεύτερη τάξη του λυκείου, περιγράφεται από τους συγγενείς του ως ένας «στοργικός και ευγενικός νεαρός, πάντα πρόθυμος να βοηθήσει».

Η μικρότερη αδελφή του, Σάρλοτ, επρόκειτο να αρχίσει την έβδομη τάξη τη νέα σχολική χρονιά. Οι συγγενείς της τη θυμούνται ως «αστεία, πανέξυπνη και αξιαγάπητη — με ακριβώς όσο πείσμα χρειαζόταν».

Ξεχωριστή διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής στήριξης δημιουργήθηκε για τον πατέρα των δύο παιδιών, Άνταμ Γκεκιέρ, ο οποίος εργάζεται ως πυροσβέστης διάσωσης σε αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη σελίδα, μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και η σύζυγός του.

Βρήκαν τον ύποπτο έξω από το φλεγόμενο σπίτι

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία, καπνοί έβγαιναν ήδη από το κτίριο. Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε έξω από το σπίτι έχοντας τραύμα από πυροβολισμό που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε προκαλέσει ο ίδιος στον εαυτό του.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Λίγο μετά την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την κατοικία. Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Μπίλινγκς, Σον Μάγιο, εξήγησε ότι από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η φωτιά, προτεραιότητα δόθηκε στην κατάσβεσή της, καθώς οι συνθήκες καθιστούσαν αδύνατη οποιαδήποτε ασφαλή προσπάθεια διάσωσης ή ανάσυρσης των θυμάτων.

MONTANA: Eight souls lost.



Two were children: Landon, 15, and Charlotte, 12.



A family shattered inside a Billings home. After the gunfire, the house went up in flames. The gunman later died from a self-inflicted wound.



No words can fix this. Only grief. Only rage at the pure… pic.twitter.com/aYJHsQeYXX — Myrna 𝕏 (@GigaBeers) August 25, 2026

«Όταν εντοπίστηκε η φωτιά στο κτίριο, οι προσπάθειες κατάσβεσης απέκτησαν προτεραιότητα, καθώς οι φλόγες εμπόδιζαν κάθε εύλογη προσπάθεια διάσωσης ή ανάσυρσης των θυμάτων», ανέφερε.

Οι δυσκολίες στην επιχείρηση κατάσβεσης

Το έργο των πυροσβεστών δυσχέρανε αρχικά το γεγονός ότι δεν είχε επιβεβαιωθεί πως ο χώρος ήταν ασφαλής. Επιπλέον, σύμφωνα με τον αρχηγό της Πυροσβεστικής του Μπίλινγκς, Ματ Χόπελ, στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπήρχαν πυροσβεστικοί κρουνοί, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθούν υδροφόρες.

«Η καθυστέρηση και η περιορισμένη πρόσβαση δημιούργησαν σημαντικές δυσκολίες», δήλωσε ο Χόπελ. «Οι συνθήκες της πυρκαγιάς συνέχισαν να επιδεινώνονται και τελικά η κατοικία παραδόθηκε σε μεγάλο βαθμό στις φλόγες και καταστράφηκε από τη φωτιά».

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί με ποιον τρόπο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν ακόμη αρκετές ημέρες για να ολοκληρωθεί η έρευνα στον χώρο.

«Το Αστυνομικό Τμήμα του Μπίλινγκς εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του σε όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτή τη φρικτή τραγωδία. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στις οικογένειες, στους αγαπημένους τους και σε όλους όσοι επηρεάστηκαν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», δήλωσε ο λοχίας Τζεφ Στόβαλ.

Όπως πρόσθεσε, «Κατανοούμε ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα γύρω από αυτή την έρευνα. Ωστόσο, προκειμένου να προστατευθεί η ακεραιότητα της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, υπάρχουν λεπτομέρειες τις οποίες απλώς δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή».

Την έρευνα έχει αναλάβει το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γέλοουστοουν, ενώ οι Αρχές έχουν διευκρινίσει ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για το κοινό.