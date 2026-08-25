Τραγωδία σημειώθηκε στον διεθνή αερολιμένα του Μόντρεαλ, όπου εργαζόμενος σε εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες εδάφους έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν εν ώρα εργασίας στην πίστα του αεροδρομίου. Το περιστατικό συνέβη χθες Δευτέρα, πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση αεροσκάφους της French Bee για το Παρίσι, όπως γνωστοποίησε σήμερα η γαλλική αεροπορική εταιρεία.

Το θανατηφόρο συμβάν καταγράφηκε την ώρα που το αεροσκάφος μετακινούνταν με ρυμούλκηση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για την πτήση BF5761 προς το αεροδρόμιο Ορλί της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο εργαζόμενος ανήκε στο προσωπικό της Samsic Airport. Σε ανακοίνωσή της, η French Bee εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατό του, επισημαίνοντας ότι «οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση».

Η Samsic Airport δραστηριοποιείται στον τομέα της επίγειας εξυπηρέτησης αεροδρομίων, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη διαχείριση αποσκευών, τη ρυμούλκηση αεροσκαφών και την παροχή υπηρεσιών προς τους επιβάτες.