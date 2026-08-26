Διπλή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, με τις τιμές στα πρατήρια καυσίμων και στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να ανεβάζουν επικίνδυνα ταχύτητα. Το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί καθημερινά την αγορά, καθώς η επιμονή των ανατιμήσεων δεν επιβαρύνει μόνο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά απειλεί να δώσει νέα ώθηση και στον πληθωρισμό.

Στο μέτωπο της ηλεκτρικής ενέργειας, οι πιέσεις εντείνονται με τη χονδρική τιμή να διαμορφώνεται σήμερα (26/8) στα 184,47 ευρώ/MWh, σημειώνοντας άνοδο 6% σε μια ημέρα, ανεβάζοντας ακόμη παραπάνω τον λογαριασμό και για το σύνολο του Αυγούστου. Μετά την τιμή της 26ης Αυγούστου, ο μέσος όρος του μήνα διαμορφώνεται περίπου στα 130,7 ευρώ/MWh. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο, η μέση τιμή του Αυγούστου είναι ήδη σχεδόν 17% υψηλότερη.

Κυβερνητικός στόχος παραμένει η τελική τιμή της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά να συγκρατηθεί έως τα 15 λεπτά. Σε πρώτη φάση, το βάρος πέφτει στους παρόχους, από τους οποίους αναμένεται να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων και να περιορίσουν τη μετακύλισή τους στους καταναλωτές. Για τον Αύγουστο, άλλωστε, η ΔΕΗ διατήρησε αμετάβλητη την τιμή στο πράσινο τιμολόγιο.

Εφόσον, όμως, η ανοδική πορεία στη χονδρεμπορική αγορά συνεχιστεί, εξετάζεται η ενεργοποίηση πρόσθετων μέτρων. Μεταξύ των σεναρίων βρίσκεται η επιστροφή στις επιδοτήσεις των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην ενεργειακή κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης ένα νέο Power Pass, με εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να καλυφθεί μέρος της πρόσθετης επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά.

Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ

Ακόμη ισχυρότερες είναι οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Η μέση τιμή της βενζίνης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ το λίτρο, ενώ παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι οι τελευταίες αυξήσεις στη χονδρική δεν έχουν περάσει ακόμη στο σύνολό τους στις αντλίες. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος νέων ανατιμήσεων τις επόμενες ημέρες παραμένει ορατός.

Σε αυτό το περιβάλλον θεωρείται θέμα χρόνου η παράταση της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο ντίζελ κίνησης. Το μέτρο λήγει στις 31 Αυγούστου και η διατήρησή του κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τελικές τιμές.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι συζητήσεις με τα διυλιστήρια για το εάν θα παραταθεί και η έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο, ώστε να δημιουργηθεί ένα δεύτερο «μαξιλάρι» απέναντι στις αυξήσεις.

Στην κυβερνητική εξίσωση μπαίνει και ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος υπολογίζεται σε περίπου 170 εκατ. ευρώ και θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε μέτρα προστασίας των εισοδημάτων από το νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας.