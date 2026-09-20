Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, στην περιοχή των Καρεΐκων Δυτικής Αχαΐας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Το τροχαίο σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό, περίπου στο 249ο χιλιόμετρο, λίγο πριν από τον κόμβο της Βάρδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, δύο οχήματα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο σημείο σπεύδουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών και της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμου.