Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, στο 95′ όμως ο ΟΦΗ με ωραίο γκολ του Αθανασίου έκανε το 2-2 και πήρε τον βαθμό.

Οι Κρητικοί, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μπήκαν φουριόζοι στο ματς. Στο 11’ ο Χατζηγιοβάνης ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Παπαδόπουλο, αλλά επτά λεπτά μετά, ο 36χρονος Έλληνας τερματοφύλακας δεν είχε απάντηση στο δυνατό σουτ του Αποστολάκη.

Όχι πως οι Αρκάδες έμειναν με σταυρωμένα χέρια. Ενδιάμεσα, ο Κώτσιρας (16’) είχε προειδοποιήσει, με τον Χριστογεώργο να διώχνει το σουτ σε κόρνερ. Στο 24’, όμως, ήρθε η ισοφάριση. Ωραία αντεπίθεση, ο Μέντες έδωσε στον Μακέντα που πλάσαρε εύστοχα για το 1-1.

Ο Ιταλός φορ θα μπορούσε να διπλασιάσει τα προσωπικά του τέρματα στο 37’, όμως πλάσαρε άστοχα ενώ άουτ πέρασε και το δυνατό σουτ του Μέντες στο 44’. Η καλή εικόνα των παικτών του Γιώργου Αντωνόπουλου, επιβραβεύτηκε τελικά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Ο Μπαρτόλο έκανε τρομερή ενέργεια περνώντας μέσα από τρεις αντιπάλους και πλάσαρε από πλάγια θέση. Ο Κωστούλας έδιωξε πάνω στη γραμμή, αλλά πάνω στον Χριστογεώργο, η μπάλα στρώθηκε στον Κετού που από κοντά τίναξε τα δίχτυα του ΟΦΗ για το 1-2 στο 50’.

Τέσσερα λεπτά μετά, ο Ισέκα προσπάθησε να φέρει το ματς στα ίσια, αλλά το πλασέ του ήταν αδύναμο για να προβληματίσει τον Παπαδόπουλο. Λογικό κι επόμενο να προχωρήσει σε τριπλή αλλαγή ο Κόντης.

Ο Αϊτόρ ήταν αυτός που σε δυο περιπτώσεις θα μπορούσε να ισοφαρίσει, ωστόσο οι τελικές προσπάθειες δεν ήταν οι ενδεδειγμένες. Στο 75’, ο Μπαρτόλο «χόρεψε» δυο αμυντικούς και σκόραρε, ωστόσο έπειτα από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του Κετού στο ξεκίνημα της φάσης – ο βοηθός είχε σηκώσει το σημαιάκι, όμως ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης τον αγνόησε.

Ο ΟΦΗ πολιόρκησε την εστία του Παπαδόπουλου αναζητώντας την ισοφάριση. Στο 86’, από γύρισμα του Κρίζμανιτς, ο Παπαδόπουλος έκανε τρομερή επέμβαση με υπερέκταση του αριστερού ποδιού, σταματώντας τον Αϊτόρ από το ύψος του πέναλτι αλλά στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων δεν μπορούσε να κάνει κάτι – πιθανότατα κανένας τερματοφύλακας.

Ο Αθανασίου ελίχθηκε από τα αριστερά, συνέκλινε προς τα μέσα και με τρομερό δεξί σουτ – το «κακό» του πόδι – ισοφάρισε σε 2-2. Ο ΟΦΗ ανέβηκε στους 10 βαθμούς, ενώ οι Αρκάδες έχασαν την ευκαιρία να ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις, παίρνοντας μόλις τον δεύτερο φετινό.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αποστολάκης (58’ Αθανασίου), Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Γκονζάλες (81’ Ντίκμαν), Μπουχαλάκης, Κανελλόπουλος, Νους (66’ Αϊτόρ), Χατζηγιοβάνης (58’ Φούντας), Ισέκα (58’ Κόντρο).

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Μέντες, Λάσκαρης, Μπρόρσον, Σίλβα, Κουρμπέλης, Γκονζάλες, Κετού (90’+4’ Τερεζίου), Μπαρτόλο (83’ Πέρεθ), Μακέντα (72’ Ρικαρντίνιο).