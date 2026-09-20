Με γκολ του Σάλιακα στο 92ο λεπτό ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Λεβαδειακό εκτός έδρας και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στις δηλώσεις του στάθηκε στο πνεύμα νικητή που έχουν οι παίκτες του και αποθέωσε τον Φρόιλερ.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν, έστω δύσκολα, να πάρουν μια πολύ σημαντική νίκη πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών ομάδων και ο Ισπανός προπονητής είπε τα εξής στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε…

Σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό στο τέλος του αγώνα, τι κρατάτε απ’ αυτό το ματς;

«Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε γιατί έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Είχαμε λίγο χρόνο, αλλά προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, να διορθώσουμε κάποια πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν είναι καθόλου εύκολο. Στη διακοπή θα έχουμε τον χρόνο να δουλέψουμε. Τώρα είχαμε τρία συνεχόμενα ματς και καταφέραμε να κερδίσουμε τα δύο απ’ αυτά. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή για να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Όλοι γνωρίζουν ότι οι εκτός έδρας νίκες δεν είναι εύκολες, αλλά τα καταφέραμε γιατί επιμείναμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, τώρα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε».

Στα τρία αυτά ματς έχετε ζήσει όλα τα συναισθήματα, απ’ αυτά που έχετε δει τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα;

«Πρώτα απ’ όλα είναι σημαντικό το γεγονός ότι ανατρέψαμε το ματς της Ευρώπης και πήραμε τη νίκη. Αυτό λέει πολλά για τον χαρακτήρα των παικτών. Έδειξαν επιμονή μέχρι να βάλουμε το γκολ της νίκης και αυτό κάναμε και τώρα εδώ. Αυτό με αφήνει ικανοποιημένο και δείχνει πολλά για το πως σκέφτονται οι ποδοσφαιριστές και ότι έχουν το πνεύμα του νικητή. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο γιατί ήρθαν εδώ μακριά από το γήπεδό μας και μας έκαναν να νομίζουμε ότι παίζουμε στην έδρα μας. Να συγχαρούμε και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπροστά σε αυτόν τον κόσμο κατάλαβαν ότι πρέπει να επιμείνουμε μέχρι το τέλος για τη νίκη».

Ένα σχόλιο για τον Φρόιλερ ο οποίος με δύο δικές του ασίστ έχει δώσει τη νίκη στην ομάδα σε δύο συνεχόμενα ματς;

«Περισσεύουν τα σχόλια για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής και σε υψηλό επίπεδο. Είναι ένας βασικός ποδοσφαιριστής στην Εθνική ομάδα της χώρας και βοηθάει με την εμπειρία του και την ποιότητά του. Είναι αρκετά χρήσιμος μέσα στο γήπεδο και είναι ένα παράδειγμα για τους νέους σε ηλικία ποδοσφαιριστές».