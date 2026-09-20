Η ΑΕΚ προηγήθηκε με τον Γιόβιτς, δέχθηκε την ισοφάριση από τον Βόλο στο 85′ αλλά πήρε τη νίκη με 2-1 χάρη σε νέο γκολ του Σέρβου φορ στο 88′, μπροστά σε περισσότερους από 10.000 οπαδούς της στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο αγώνας άρχισε με τεράστια διπλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους, καθώς στο 1ο λεπτό ο Κόμπα με πλασέ από κοντά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια της φάσης ο Μπρινιόλι είπε «όχι» στον Φουρτάδο και κράτησε το 0-0.

Λίγα λεπτά μετά, στο 7′, ο Ιταλός τερματοφύλακας έκανε δύσκολη απόκρουση στο δυνατό σουτ του Κόμπα, με τους Θεσσαλούς να πατάνε καλύτερα και να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, την ώρα που η Ένωση προσπαθούσε να βρει ρυθμό.

Στο 12′ ο Κώστας Μπράτσος έκανε αναγκαστική αλλαγή βάζοντας τον Λάμπρου στη θέση του Τζόκα που δεν μπορούσε να συνεχίσει και στο επόμενο λεπτό η Ένωση φάνηκε για πρώτη φορά, με τον Πήλιο να κάνει το γύρισμα για τον Κοϊτά που δεν τελείωσε καλά τη φάση.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν είχε ρυθμό στο παιχνίδι της και δυσκολευόταν αρχικά, παρ’ όλα αυτά στο 32′ θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ με τον Μάνταλο, μετά το γύρισμα του Κοϊτά, το τελείωμά του όμως εντός περιοχής δεν ήταν καλό.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 44′, ο Βόλος σκόραρε με τον Φουρτάδο από κοντά μετά το σουτ του Κόμπα αλλά η εξέταση του VAR έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε, με το 0-0 να παραμένει.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Νίκολιτς έβγαλε τον Βιτάλις και έβαλε τον Ζίνι και δεν άργησε να κάνει και δεύτερη αλλαγή, με τον Ζοάο Μάριο να αντικαθιστά τον Μάνταλο. Οι «κιτρινόμαυροι» προσπαθούσαν να πιέσουν και στο 60′ κέρδισαν πέναλτι στην ανατροπή του Γιόβιτς από τον Κάργα, με τον διαιτητή Πολυχρόνη να εξετάζει τη φάση και στο VAR και να επιμένει στην απόφασή του.

Ο Σέρβος φορ ήταν αυτός που ανέλαβε και την εκτέλεση στο 61′ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ μετά το ματς με τη Λέφσκι Σόφιας στις 26 Αυγούστου. Ο «δικέφαλος αετός» είχε πλέον το προβάδισμα και στη συνέχεια ήλεγξε καλύτερα την κατάσταση, με τους γηπεδούχους, από την πλευρά, να προσπαθούν να γίνουν ξανά επικίνδυνοι. Και το κατάφεραν.

Στο 85′ η άμυνα των φιλοξενούμενων δεν απομάκρυνε τη μπάλα σε στατική φάση και τελικά ο Χαραλαμπόγλου την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1! Ήταν η στιγμή που έμοιαζε πάρα πολύ πιθανή η τρίτη εκτός έδρας γκέλα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, στο 88′ όμως ο Γιόβιτς με εκπληκτική κεφαλιά μετά τη σέντρα του Ζοάο Μάριο έγραψε το 1-2 και της έδωσε τη νίκη!

Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Βόλος έχασε με κόκκινη κάρτα τόσο τον Μύγα, μετά την εξέταση του VAR, για χτύπημα στον Πήλιο, όσο και τον Μεντίλ για μαρκάρισμα στον Ζίνι.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Λοντίγκιν, Κάργας, Αριάγκουα, Κάτσικας, Μεντίλ, Κόμπα (75′ Χαραλαμπόγλου), Μπούρνιτς (58′ Νεγού), Μύγας, Γκονζάλες (75′ Γρόσδης), Τζόκα (12′ Λάμπρου, 75′ Κρεσπί), Φουρτάδο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Βιτάλις (46′ Ζίνι), Μαρίν, Κοϊτά (83′ Αριάγκα), Μάγερ (90′ Κουτέσα), Μάνταλος (58′ Ζοάο Μάριο), Γιόβιτς (90′ Ζουμπκόφ).