Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στέλνει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται όξυνση από τουρκικής πλευράς και ότι δεν υπάρχουν ακόμη οι προϋποθέσεις για ουσιαστική συζήτηση σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Ειδικότερα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας», ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι «η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες “γκρίζες ζώνες” ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Η θέση αυτή εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία».

Ακολούθως, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «το μήνυμα που μεταφέρουμε και στη Νέα Υόρκη είναι ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς όμως καμία έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μάς επιτρέπει να προσερχόμαστε στον διάλογο με αυτοπεποίθηση και με σταθερή προσήλωση στις αρχές μας, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά μας».

«Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια όξυνση από τουρκικής πλευράς, μεταξύ άλλων ως αντίδραση σε πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της. Γιατί η χώρα μας επενδύει στην ισχυροποίηση των συμμαχιών της και των στρατηγικών εταιρικών σχέσεών της, έχει ανακτήσει πραγματική ισχύ, η οποία εδράζεται στην αμυντική της θωράκιση, στην οικονομική της ανάκαμψη και στη διεθνή της θέση».

Καταλήγοντας, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «πιστεύω ότι ο διάλογος με την Τουρκία θα πρέπει να συνεχιστεί. Σήμερα δεν συντρέχουν ακόμη οι προϋποθέσεις για να αρχίσει ουσιαστική συζήτηση για την οριοθέτηση. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία, πάντοτε με γνώμονα την καθολική εφαρμογή της διεθνούς νομιμότητας».