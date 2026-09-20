Διπλό πολιτικό μήνυμα στέλνουν οι κάλπες στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και το Βερολίνο, όπου οι ψηφοφόροι προσήλθαν την Κυριακή στις κάλπες για την ανάδειξη των νέων τοπικών κοινοβουλίων.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η AfD καταγράφει την πρώτη θέση με 37%, σύμφωνα με την πρώτη προβολή του ARD, αφήνοντας οριακά πίσω το SPD της πρωθυπουργού του κρατιδίου Μανουέλα Σβέζιχ, που συγκεντρώνει 35,5%. Η Die Linke ακολουθεί με 7,5%, ενώ CDU και Πράσινοι κινούνται στο 5,5% και το BSW στο 5%.

Η επίδοση της AfD αποτελεί σημαντική άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές στο κρατίδιο, ωστόσο το πρώτο κόμμα δεν σημαίνει αυτομάτως και σχηματισμό κυβέρνησης. Τα υπόλοιπα βασικά κόμματα έχουν αποκλείσει συνεργασία με την AfD, γεγονός που περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές της για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ιδιαίτερα χαμηλή είναι η επίδοση του CDU, το οποίο κινείται στο 5,5%, οριακά πάνω από το όριο του 5% για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο. Πρόκειται, σύμφωνα με το Reuters, για τη χειρότερη επίδοση του κόμματος σε εκλογές κρατιδίου από το 1949.

Στο Βερολίνο κερδίζει η Die Linke

Διαφορετική είναι η εικόνα στην πρωτεύουσα, όπου η Die Linke αναδεικνύεται πρώτη δύναμη σύμφωνα με τις πρώτες προβολές.

Η Αριστερά συγκεντρώνει περίπου 25%, μπροστά από το CDU, που βρίσκεται στο 20%. Ακολουθούν η AfD με περίπου 16% και οι Πράσινοι με περίπου 15%, ενώ το SPD κινείται γύρω στο 12%.

Η επίδοση της Die Linke αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το Βερολίνο, καθώς η υποψήφιά της, Ελίφ Εράλπ, αποκτά πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσει την ηγεσία της τοπικής κυβέρνησης. Η CDU, από την άλλη, υποχωρεί αισθητά σε σχέση με το 28,2% που είχε λάβει στις εκλογές του 2023.

Η AfD ενισχύει επίσης σημαντικά τα ποσοστά της στην πρωτεύουσα, από 9,1% το 2023 σε περίπου 16% στις πρώτες προβολές του 2026.

Το μήνυμα προς τον Φρίντριχ Μερτς

Τα αποτελέσματα στα δύο κρατίδια αποτελούν σημαντική δοκιμασία για την κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς, καθώς το CDU καταγράφει ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις, την ώρα που η AfD ενισχύεται.

Ο ίδιος ο Γερμανός καγκελάριος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «καταστροφή», ενώ υποστήριξε ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια προώθησης των μεταρρυθμίσεων που έχει εξαγγείλει. Ο Μερτς συνέδεσε, παράλληλα, την ανάγκη για αλλαγές στη Γερμανία με την αντιμετώπιση της ενίσχυσης της AfD, κάνοντας λόγο για την ανάγκη να οδηγηθεί η χώρα «μπροστά».

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, πάντως, το αποτέλεσμα αφήνει ανοιχτό το ζήτημα του σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης, καθώς η μέχρι σήμερα κυβερνητική συνεργασία SPD–Die Linke δεν διαθέτει πλέον την απαραίτητη πλειοψηφία. Αντίστοιχα, στο Βερολίνο η μέχρι σήμερα κυβέρνηση CDU–SPD χάνει επίσης την πλειοψηφία της.

Οι επόμενες ώρες θα κρίνουν την τελική κατανομή των εδρών και, κυρίως, ποιες κυβερνητικές συμμαχίες μπορούν να σχηματιστούν στα δύο κρατίδια.