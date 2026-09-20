Η κούρσα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα για την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα πεδία γεωπολιτικού ανταγωνισμού, με τις πιθανές συνέπειες να ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της τεχνολογίας.

Όπως επισημαίνει ο «The Economist», η αντιπαράθεση των δύο υπερδυνάμεων ενέχει κινδύνους ακόμη και για την ανθρωπότητα, καθώς η ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων συστημάτων AI δημιουργεί νέα δεδομένα στην κατασκοπεία, τις κυβερνοεπιθέσεις, τον υβριδικό πόλεμο, ακόμη και στην ανάπτυξη βιολογικών όπλων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα παγκόσμιας αβεβαιότητας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου η συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο.

Ακόμη και χωρίς μία άμεση στρατιωτική σύγκρουση ΗΠΑ και Κίνας, η υπεροχή στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να προσφέρει σε εκείνον που θα την αποκτήσει καθοριστικό πλεονέκτημα σε τομείς όπως οι κυβερνοεπιθέσεις, η κατασκοπεία και ο υβριδικός πόλεμος.

Το μεγάλο εμπόδιο για μία παγκόσμια συμφωνία

Μία διεθνής συμφωνία για την επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο με τη συμμετοχή της Κίνας.

Το πρόβλημα είναι πως μία συμφωνία περιορισμού της ανάπτυξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας θεωρείται δύσκολη, καθώς το Πεκίνο δεν θα ήθελε να αποδεχτεί κανόνες που ενδεχομένως θα «πάγωναν» τη σημερινή ισορροπία δυνάμεων και θα παγίωναν τη θέση του πίσω από τις ΗΠΑ.

Όπως συνέβη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου με τα πυρηνικά όπλα, οποιαδήποτε ουσιαστική συμφωνία για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα απαιτούσε αμοιβαία αποδεκτούς μηχανισμούς ελέγχου.

Στην περίπτωση της AI, όμως, προκύπτει ένα πρόσθετο και εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα.

Τα κέντρα δεδομένων μπορεί να είναι ορατά, αλλά δεν υπάρχει ένας απολύτως αξιόπιστος τρόπος για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό τους. Ένα σύστημα που εκπαιδεύεται με στόχο να εξελιχθεί σε υπερευφυές μοντέλο θα μπορούσε θεωρητικά να εμφανίζεται ως ένα απλό πρόγραμμα συνομιλιών για καθημερινές ερωτήσεις, αποκρύπτοντας τις πραγματικές του δυνατότητες.

Η AI στο επίκεντρο του νέου ανταγωνισμού ΗΠΑ και Κίνας

Η τελευταία επίσημη συζήτηση ΗΠΑ και Κίνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη πραγματοποιήθηκε το 2024, όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να διατηρούν τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Τον Μάιο, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν, κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο, να επανεκκινήσουν τον σχετικό διάλογο.

Η απόφαση δημιούργησε αρχικά προσδοκίες ότι Ουάσινγκτον και Πεκίνο θα μπορούσαν να βρουν ένα κοινό πλαίσιο απέναντι σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους κινδύνους της AI: από τη χρήση της για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων και την πραγματοποίηση κυβερνοεπιθέσεων έως το ενδεχόμενο αυτόνομα συστήματα να αρχίσουν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ήλπιζαν ότι θα πραγματοποιούνταν τουλάχιστον ένας γύρος συνομιλιών σε επίπεδο ειδικών πριν από την επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ, με απώτερο στόχο τη δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας από στελέχη με τεχνικές γνώσεις αλλά και εξουσιοδότηση για διαπραγματεύσεις.

Οι σχεδιασμοί αυτοί, ωστόσο, δεν προχώρησαν όπως αναμενόταν.

Έπειτα από σειρά καθυστερήσεων, η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να ενταχθεί στις ευρύτερες συνομιλίες για το εμπόριο και άλλα ζητήματα μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και του Κινέζου αντιπροέδρου Χε Λιφένγκ.

Ο Μπέσεντ τόνισε στις 16 Σεπτεμβρίου ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τους κοινούς κινδύνους που προκύπτουν από την AI, καθώς και την «αποφυγή διαχωρισμού των δύο συστημάτων».

Παρά ταύτα, οι προσδοκίες για μία ουσιαστική πρόοδο παραμένουν χαμηλές. Το πιθανότερο σενάριο θεωρείται ένα κοινό ανακοινωθέν, το οποίο θα επαναβεβαιώνει την ανάγκη ανθρώπινου ελέγχου των πυρηνικών όπλων και θα αναγνωρίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με την ανεξέλεγκτη Τεχνητή Νοημοσύνη, τη βιοτρομοκρατία και την κυβερνοαπάτη.

«Σκιές» κατασκοπείας βαραίνουν τις συνομιλίες

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν το FBI και η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ κατηγόρησαν κινεζικά εργαστήρια AI ότι αντλούν συστηματικά δεδομένα από Αμερικανούς ανταγωνιστές τους, πιθανότατα με τη γνώση της κινεζικής κυβέρνησης.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου δεν αρνήθηκε ευθέως τις κατηγορίες. Αντίθετα, υπερασπίστηκε τις πρακτικές «απόσταξης δεδομένων», χαρακτηρίζοντάς τες συνηθισμένες στη συγκεκριμένη βιομηχανία, ενώ προειδοποίησε με αντίποινα στην περίπτωση που η Ουάσινγκτον επιβάλει κυρώσεις σε κινεζικά εργαστήρια.

Δύο ημέρες αργότερα, η Anthropic, ένας από τους βασικούς ανταγωνιστές της OpenAI, κατηγόρησε ορισμένα κινεζικά εργαστήρια ότι διοχέτευαν χρήστες στα μοντέλα Claude προκειμένου να συλλέξουν δεδομένα για την εκπαίδευση δικών τους συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, σε ορισμένες περιπτώσεις χρήστες που συνδέονταν με κινεζικές στρατιωτικές υπηρεσίες και αμυντικές εταιρείες εισήγαγαν ευαίσθητα δεδομένα παρακολούθησης και σχέδια όπλων.

«Όποιος κερδίσει την AI, κερδίζει τα πάντα»

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, τάχθηκε υπέρ μιας παγκόσμιας επιβράδυνσης στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την ιδέα, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει η Ουάσινγκτον τον τεχνολογικό ανταγωνισμό με το Πεκίνο.

«Ηγούμαστε της Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να παραμείνει έτσι, γιατί όποιος κερδίσει την AI, κερδίζει τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτυπώνει και το βασικό αδιέξοδο: ενώ ΗΠΑ και Κίνα έχουν λόγους να συνεργαστούν για να περιορίσουν τους δυνητικά καταστροφικούς κινδύνους της AI, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να χάσει το προβάδισμα σε μία τεχνολογία που μπορεί να καθορίσει την οικονομική, στρατιωτική και γεωπολιτική ισχύ των επόμενων δεκαετιών.

Το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ και η πρόταση του Σαμ Άλτμαν

Στην ήδη περίπλοκη εξίσωση προστέθηκε και μία διαφορετική παράμετρος: το Νόμπελ Ειρήνης.

Η προοπτική ότι μία ιστορική συμφωνία ΗΠΑ και Κίνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε ένα Νόμπελ για τον Ντόναλντ Τραμπ ίσως αποδειχθεί ένα επιπλέον κίνητρο για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έριξε ακριβώς αυτή την ιδέα στο τραπέζι.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Fortune» στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Άλτμαν υποστήριξε ότι εάν Τραμπ και Σι καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία για την AI, τότε θα έπρεπε και οι δύο να τιμηθούν με το Νόμπελ Ειρήνης.

Παράλληλα, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις που έχουν διατυπωθεί από κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας σχετικά με το ενδεχόμενο υπερευφυή μοντέλα να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο.

Το παράδοξο είναι ότι ΗΠΑ και Κίνα αγωνίζονται να κυριαρχήσουν σε μία τεχνολογία, τον έλεγχο της οποίας, σύμφωνα με αυτές τις προειδοποιήσεις, δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν.

«Δεν νομίζω ότι αυτό είναι δύσκολο. Είναι σαν ένα έγγραφο μίας σελίδας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της OpenAI.

Στην πράξη, ωστόσο, το εγχείρημα αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκο. Η αμοιβαία καχυποψία, ο φόβος της τεχνολογικής υστέρησης και η έλλειψη αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου μετατρέπουν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ένα από τα δυσκολότερα πεδία συνεννόησης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων του πλανήτη.