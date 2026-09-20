Με τον Τεττέη να… μαγεύει στο 32′, ο Παναθηναϊκός πήρε την πέμπτη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Stoiximan Super League με το 1-0 επί της Καλαμάτας στη Νίκαια.

Οι «πράσινοι» πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων από το ξεκίνημα του ματς και είχαν την πρώτη τους φάση στο 9′ με την κεφαλιά του Τεττέη μετά τη σέντρα του Κάνγκουα, με τον διεθνή Έλληνα επιθετικό να έχει ευκαιρία και στο 14′, μετά την κάθετη του Ουναΐ, αλλά ο Βασίλιεβιτς απέκρουσε.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ πλησίασε στο γκολ στο 23′ με τον Λιβάι Γκαρσία που απέφυγε τον αντίπαλό του, μπήκε στην περιοχή και έκανε το σουτ από πλάγια θέση αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Στο 27′ φάνηκαν για πρώτη φορά οι τυπικά γηπεδούχοι με το σουτ του Ντιαρά από το ύψος της περιοχής, ο Πένια όμως μπλόκαρε και το 0-0 παρέμεινε. Όχι για πολύ όμως…

Στο 32′ ο Τεττέη με πολύ ωραία ενέργεια και σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 και στο 43′ το «τριφύλλι» πήγε και για δεύτερο γκολ με την κεφαλιά του Ντε Φράι μετά τη σέντρα του Καμαρά αλλά ο Βασίλιεβιτς μπλόκαρε.

Η Καλαμάτα είχε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 62′ με το τετ α τετ του Χάμζα μετά την κάθετη του Πινέιρο αλλά ο Πένια απέκρουσε και στη συνέχεια της φάσης ο Πινέιρο έκλεψε από τον Φαν Ντόνγκελεν και πήγε για το 1-1 αλλά ο Πένια μπλόκαρε.

Η «μαύρη θύελλα» ήταν ζωντανή και έψαχνε τον τρόπο για να φτάσει στην ισοφάριση αλλά δεν πήγε κάποια άλλη μεγάλη φάση στη συνέχεια, με τον Παναθηναϊκό, από την άλλη πλευρά, να έχει καλή ευκαιρία στο 84′ με τον Λιβάι, στον οποίο έδωσε με ωραίο τρόπο ο Αντίνο, αλλά το τελείωμα δεν ήταν καλό.

Μικρό το κακό, όμως, για τους «πράσινους» από τη στιγμή που ήρθε η 5η νίκη και πάνε με χαμόγελα και αισιοδοξία στη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασιλίεβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο (57′ Κατάλντι), Στρούγγης, Καλουτσικίδης (84′ Κουρμινόφσκι), Αλόνσο (84′ Λιατσικούρας), Ντιαρά (84′ Χατζηθεοδωρίδης), Πινέιρο, Χάμζα (78′ Μπονέτο), Μορέιρα Μπολίβαρ.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα (65′ Λούζα), Καμαρά, Ουναΐ (65′ Ντέσερς), Λιβάι (90′ Ραστόντερ), Αντίνο, Τεττέη (79′ Τσάπρας).