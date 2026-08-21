Η νέα «κούρσα» των διεθνών τιμών του πετρελαίου και η άνοδος του diesel πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο φέρνουν πιο κοντά την παράταση της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών και μετά τις 31 Αυγούστου 2026. Με τις τιμές στην αντλία να ανεβαίνουν και το Brent να κινείται στα 94 δολάρια το βαρέλι, στο οικονομικό επιτελείο ενισχύεται ο προβληματισμός για το κόστος που θα προκαλούσε η απόσυρση της επιδότησης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στην αγορά μέσω του αυξημένου μεταφορικού κόστους.

Το σενάριο διατήρησης του μέτρου και τον Σεπτέμβριο βρίσκεται πλέον στο τραπέζι, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται την προσεχή εβδομάδα, όταν οι συναρμόδιοι υπουργοί θα βάλουν κάτω τα τελευταία δεδομένα από τις διεθνείς αγορές, τις τιμές στην αντλία και το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης. Οι αποφάσεις αποκτούν πρόσθετη πολιτική βαρύτητα καθώς θα ληφθούν λίγες ημέρες πριν από την παρουσία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Πάνω από τα 2 ευρώ το diesel

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων εντείνονται. Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή του diesel κίνησης διαμορφώθηκε στα 2,012 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα μέσα σε μόλις μία ημέρα αυξήθηκε κατά 1,6 λεπτά, ενώ σε σχέση με τις 17 Αυγούστου 2026 η επιβάρυνση φθάνει ήδη τα 2,3 λεπτά ανά λίτρο. Την ίδια ώρα, το Brent έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι, φθάνοντας σε υψηλό τριών εβδομάδων, με τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου να περνούν σταδιακά και στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στο οικονομικό επιτελείο η άνοδος του diesel, καθώς οι επιπτώσεις της δεν περιορίζονται στο κόστος μετακίνησης των οδηγών. Το diesel αποτελεί βασικό καύσιμο για τις εμπορευματικές μεταφορές, τη βιομηχανία και την αγροτική παραγωγή και, συνεπώς, μια παρατεταμένη άνοδος της τιμής του μπορεί να διαχυθεί σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η αύξηση του μεταφορικού και λειτουργικού κόστους κινδυνεύει να περάσει στις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργώντας έναν ακόμη πονοκέφαλο στο μέτωπο του πληθωρισμού. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται είτε να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων είτε να τις μετακυλίσουν στις τιμές, ενώ για τα νοικοκυριά μεγαλώνει ο λογαριασμός των καθημερινών μετακινήσεων.

Η απόφαση για την επιδότηση

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να «κλειδώσει» η απόφαση για την τύχη της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο diesel, η οποία με τα σημερινά δεδομένα λήγει στις 31 Αυγούστου 2026. Η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει μια απότομη επιβάρυνση στην αντλία από την 1η Σεπτεμβρίου, ιδιαίτερα εάν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθήσουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Η λήξη της επιδότησης θα σήμαινε ότι, πέρα από τις ανατιμήσεις που προκαλεί η διεθνής αγορά, οδηγοί και επιχειρήσεις θα έχαναν ταυτόχρονα και το «ανάχωμα» των 10 λεπτών ανά λίτρο. Καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις θα παίξουν η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όσο η αβεβαιότητα διατηρείται και δεν διαφαίνεται σταθερή αποκλιμάκωση των τιμών, τόσο ενισχύονται τα επιχειρήματα υπέρ της παράτασης της στήριξης.