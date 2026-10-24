Ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε το Σάββατο ότι πολλοί Ιρανοί δυσκολεύονται να τραφούν, καθώς εντείνονται οι οικονομικές πιέσεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ΗΠΑ έχουν τις τελευταίες εβδομάδες περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, δίνοντας προτεραιότητα στην οικονομική πίεση, ενώ οι ηγέτες του Ιράν έχουν δηλώσει ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα επιτύχουν μόνο χωρίς πίεση και απειλές από την Ουάσινγκτον, καθώς η σύγκρουση παραμένει σε αδιέξοδο.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία που δυσκολεύονται να βρουν τροφή λόγω του πολέμου στον οποίο βρισκόμαστε, λόγω των συνθηκών πολέμου υπό τις οποίες ζούμε», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε ομιλία που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές.

Το Ιράν αντέδρασε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή και εναντίον του Ισραήλ, ενώ περιόρισε τη διέλευση μέσω του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ, μιας βασικής διαδρομής για τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας.

Η Ουάσιγκτον ανταποκρίθηκε επιβάλλοντας αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, περιορίζοντας τις εξαγωγές πετρελαίου και το εμπόριο της χώρας.

Μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, για την οποία μεσολάβησε κυρίως το Πακιστάν στα μέσα Ιουνίου, είχε ως στόχο να τερματίσει τον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις, αλλά κατέρρευσε σύντομα μετά, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της.

Έκτοτε, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει σποραδικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων, ενώ το Ιράν έχει στοχεύσει πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στενό, κατηγορώντας τα ότι παραβίαζαν τους όρους που είχε θέσει η Τεχεράνη για την ασφαλή διέλευση.

Ο Πεζεσκιάν ζήτησε το τέλος αυτού που περιέγραψε ως μια «κατάσταση ούτε πολέμου ούτε ειρήνης», λέγοντας επίσης ότι η Τεχεράνη «πρέπει να βγει από αυτή την κατάσταση», χωρίς να διευκρινίσει πώς.

Οι δηλώσεις του έγιναν εν μέσω αυξανόμενων φόβων για ανανέωση των συγκρούσεων. Την Παρασκευή, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν ενδέχεται να ξαναρχίσουν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Μπορεί να γίνει επίθεση αυτό το Σαββατοκύριακο; Απολύτως», δήλωσε ο Μπάρακ στον παρουσιαστή του podcast Μάριο Ναουφάλ. Ο Μπάρακ, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως απεσταλμένος της Ουάσιγκτον για τη Συρία, δεν έχει άμεσο ρόλο όσον αφορά το Ιράν.

Ο εκπρόσωπος της Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε το Σάββατο στο πρακτορείο ειδήσεων Fars ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε νέα επίθεση.

«Ακόμη και αν ο εχθρός προβεί σε περιορισμένη δράση, η αντίδραση του Ιράν θα είναι πολλαπλάσια», ανέφερε.