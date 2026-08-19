Βαθύτερα το χέρι στην τσέπη αναγκάζονται να βάλουν οι εκδρομείς του Αυγούστου, καθώς το διεθνές ράλι του πετρελαίου έχει περάσει πλέον στις αντλίες, στέλνοντας την αμόλυβδη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε 30 νομούς της χώρας και το ντίζελ κίνησης πάνω από το ίδιο όριο σε 25 νομούς.

Με το πετρέλαιο να κινείται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι και τις προσδοκίες για άμεση διπλωματική διέξοδο στην κρίση ΗΠΑ-Ιράν να εξασθενούν, τα περιθώρια για γρήγορη αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων στενεύουν. Οι πρατηριούχοι αποφεύγουν τις προβλέψεις, καθώς η συνέχεια θα κριθεί τόσο από τις διεθνείς τιμές του αργού όσο και από την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και την ταχύτητα με την οποία οι ανατιμήσεις περνούν στην ελληνική αγορά.

Τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων αποτυπώνουν την ανοδική κίνηση. Στις 17 Αυγούστου 2026 η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων βρισκόταν στα 1,998 ευρώ το λίτρο, της αμόλυβδης 100 οκτανίων στα 2,248 ευρώ, του diesel κίνησης στα 1,989 ευρώ και του υγραερίου κίνησης στα 0,957 ευρώ. Μόλις μία ημέρα αργότερα, στις 18 Αυγούστου 2026, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης πέρασε το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, φθάνοντας στα 2,002 ευρώ το λίτρο. Η 100άρα ανέβηκε στα 2,250 ευρώ και το diesel κίνησης μια ανάσα από τα 2 ευρώ, στα 1,996 ευρώ το λίτρο. Μόνο το υγραέριο παρέμεινε αμετάβλητο στα 0,957 ευρώ.

«Καίνε» οι τιμές σε 30 νομούς

Η πανελλαδική μέση τιμή, ωστόσο, κρύβει μεγάλες αποκλίσεις από περιοχή σε περιοχή. Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο τιμών υγρών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη έχει σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο σε 30 νομούς, με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται κυρίως σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Πρωταθλήτριες της ακρίβειας παραμένουν οι Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης έφθασε στα 2,251 ευρώ το λίτρο και του diesel στα 2,235 ευρώ. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα, με 2,219 ευρώ για την αμόλυβδη και 2,085 ευρώ για το ντίζελ, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Λέσβος, με 2,090 και 2,087 ευρώ αντίστοιχα.

Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο κινείται η αμόλυβδη και σε Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Γρεβενά, Εύβοια, Ευρυτανία, Ζάκυνθο, Ηράκλειο, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Καβάλα, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λασίθι, Λακωνία, Λευκάδα, Μαγνησία, Μεσσηνία, Ξάνθη, Ρέθυμνο, Σάμο, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Χαλκιδική, Χανιά και Χίο.

Αντίστοιχα, το ντίζελ κίνησης πωλείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε 25 νομούς, με τις Κυκλάδες να διατηρούν και εδώ την αρνητική πρωτιά.

Οι παρεμβάσεις

Χωρίς τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ, η εικόνα στην αντλία θα ήταν ακόμα βαρύτερη. Οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση στο ντίζελ κίνησης έως το τέλος Αυγούστου, έχουν λειτουργήσει ως ανάχωμα στις ανατιμήσεις.