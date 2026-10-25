Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους πάνω από την πρωτεύουσα Ριάντ και νότιες περιοχές της χώρας σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός στην Υεμένη, καθώς οι εχθροπραξίες με τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι επιμένουν.

Η σαουδαραβική υπηρεσία πολιτικής προστασίας εξέδωσε σήμερα προειδοποιήσεις για το Ριάντ, την Άμπχα και τη Χαμίς Μουσάιτ, προτού ανακοινώσει, λίγα λεπτά αργότερα, ότι ο κίνδυνος είχε περάσει.

Ο συνασπισμός δήλωσε ότι δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και ένας βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκαν προς το Ριάντ, και ένας πύραυλος κρουζ προς τη νότια πόλη Χαμίς Μουσάιτ. Δήλωσε αργότερα ότι αναχαίτισε δέκα βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν προς τη νότια Σαουδική Αραβία.

Οι Χούθι προειδοποίησαν ότι μπορούν να θέσουν και πάλι στο στόχαστρο το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ, το οποίο επανέλαβε τις επιχειρήσεις σε δύο τερματικούς σταθμούς σήμερα έπειτα από φονική επίθεση νωρίτερα αυτό τον μήνα.

Οι Χούθι είπαν ότι επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο και σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις χθες, Σάββατο. Οι σαουδαραβικές αρχές δεν σχολίασαν απευθείας τις δηλώσεις των Χούθι.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι για στρατιωτικές υποθέσεις, ο Γιαχία Σάρια, δήλωσε ότι το αεροδρόμιο παραμένει “στρατιωτικός στόχος” και προειδοποίησε όλες τις αεροπορικές εταιρίες, εργαζομένους στο αεροδρόμιο και ταξιδιώτες να μην το χρησιμοποιούν.

Αργά χθες βράδυ, το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι το Terminal 2 θα χρησιμοποιείται για εσωτερικές πτήσεις και to Terminal 2 για πτήσεις εξωτερικού που πραγματοποιούν εθνικοί αερομεταφορείς αρχής γενομένης από σήμερα.

Το αεροδρόμιο διέκοψε τη λειτουργία του στις 10 Οκτωβρίου έπειτα από επίθεση –την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι Χούθι– που είχε αποτέλεσμα 13 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περισσότεροι από άλλοι 300 να τραυματιστούν, στη φονικότερη επίθεση στη Σαουδική Αραβία εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Η Σαουδική Αραβία ενέτεινε τα πλήγματα εναντίον των Χούθι μετά την κατάληψη από τους αντάρτες στρατηγικού εδάφους κατά μήκος των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα τον περασμένο μήνα, αποκλείοντας το στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ — ενός διαύλου για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά πετρελαίου από παραγωγούς του Κόλπου στην απέναντι πλευρά της αραβικής χερσονήσου από το Στενό του Ορμούζ.

Η επανάληψη των εχθροπραξιών στην Υεμένη έκανε κομμάτια την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ και η οποία τηρούνταν σε μεγάλο βαθμό από το 2022. Η Σαουδική Αραβία επενέβη στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης το 2015 ως επικεφαλής ενός συνασπισμού υποστήριξης της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης μετά την κατάληψη από τους Χούθι της πρωτεύουσας Σαναά έναν χρόνο νωρίτερα.