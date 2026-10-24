Οι δικαστικές αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν απόψε ότι ο επικεφαλής τους, ο Γολάμ Χοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, είχε μια σπάνια συνάντηση με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από την άνοιξη, όταν ανέλαβε το αξίωμα.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ διαδέχτηκε τον Μάρτιο τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Στη συνάντηση του Ετζεΐ με τον Χαμενεΐ συζητήθηκε «η προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων, η αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και τα εμπόδια που συνδέονται με αυτήν καθώς και οι αποζημιώσεις για τις υλικές και ηθικές ζημίες που απορρέουν από τα εγκλήματα που διέπραξαν οι αμερικανοσιωνιστές εγκληματίες», μετέδωσε το Mizan Online, ο επίσημος ιστότοπος της δικαστικής εξουσίας.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά την επίθεση στην οποία σκοτώθηκαν ο πατέρας του και άλλοι αξιωματούχοι, με τις υγειονομικές αρχές να μιλούν για «επιπόλαια» τραύματα. Δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως και επικοινωνεί μόνο με γραπτά μηνύματα. Δεν αποκαλύφθηκε το πού και πότε συναντήθηκε με τον Ετζεΐ.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ο Χαμενεΐ είχε συναντηθεί και με τον επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, προκειμένου να συζητήσουν «τις τελευταίες εξελίξεις» του πολέμου.

Με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν συναντήθηκε για τελευταία φορά τον περασμένο Μάιο.