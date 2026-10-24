Δριμύ κατηγορώ κατά των ΗΠΑ για την αποτυχία ολοκλήρωσης της ενδιάμεσης συμφωνίας που είχε επιτευχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιαν, χαρακτηρίζοντας τους Αμερικανούς «δειλούς», που «τα έκαναν θάλασσα».

«Κάναμε διαπραγματεύσεις, αλλά οι δειλοί τα έκαναν όλα θάλασσα…», τόνισε χαρακτηριστικά, ανοίγοντας, ωστόσο, «παράθυρο» για την έναρξη νέων συνομιλιών με την Ουάσινγκτον. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να πάμε και να το ολοκληρώσουμε», τόνισε ο πρόεδρος του Ιράν, στέλνοντας ένα ακόμη μήνυμα προς τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δηλώσεις του Πεζεσκιαν μεταδόθηκαν από την ιρανική κρατική τηλεόραση και αναπαράχθηκαν από το διεθνές πρακτορείο Reuters.