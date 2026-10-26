Αναταραχή έχει προκαλέσει στο Ισραήλ δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο αρχηγός των IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, ήρθαν σε αντιπαράθεση για σχεδιαζόμενη στρατιωτική ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα σύγκρουση με το Ιράν, λίγες ημέρες πριν από τις ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, ο Ζαμίρ έλαβε οδηγία από την πολιτική ηγεσία για την πραγματοποίηση στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία, κατά την εκτίμηση αξιωματούχων ασφαλείας, θα μπορούσε να προκαλέσει ταχεία κλιμάκωση της έντασης με την Τεχεράνη.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF φέρεται να εξέφρασε σοβαρές αντιρρήσεις και να ζήτησε διεξοδική συζήτηση, καθώς και επίσημη, γραπτή έγκριση πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.

Πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις ανέφεραν ότι ο Ζαμίρ και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του στρατού ανησυχούν για το ενδεχόμενο η πολιτική ηγεσία να επιχειρεί να αξιοποιήσει την ένταση με το Ιράν για εκλογικό όφελος.

Ο αρχηγός των IDF, Εγιάλ Ζαμίρ

Ο Νετανιάχου διέψευσε τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση με τον αρχηγό του στρατού. Παράλληλα, κατηγόρησε όσους διακινούν τις σχετικές αναφορές ότι επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν από τις προειδοποιήσεις του ίδιου του Ζαμίρ για πιθανή ιρανική παρέμβαση στις ισραηλινές εκλογές.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, οι IDF εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζουν ότι ο Ζαμίρ ενεργεί με αποκλειστικό γνώμονα την εθνική ασφάλεια, χωρίς να επηρεάζεται από κομματικές ή πολιτικές σκοπιμότητες.

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η ανακοίνωση δεν διέψευσε ρητά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο αρχηγός του στρατού είχε αντιταχθεί στις σχεδιαζόμενες ενέργειες κατά του Ιράν.

«Ο στρατός επικεντρώνεται στις αποστολές του και βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις και την ευαισθησία αυτής της περιόδου», αναφέρεται στην ανακοίνωση των IDF.

«Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες και οι παράγοντες που λαμβάνει υπόψη ο IDF βασίζονται αποκλειστικά σε κριτήρια ασφάλειας, επαγγελματικά, ουσιαστικά και αμερόληπτα, και οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι παραπλανητική και άσχετη», προσθέτει ο ισραηλινός στρατός.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς απέρριψε τις πληροφορίες περί ρήγματος μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση του Ισραήλ να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές.