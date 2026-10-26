Στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκκας, που συμμετέχουν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των τριών χωρών αναμένεται να μεταβούν στην Τεχεράνη, προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, σύμφωνα με δήλωση Ιρανού αξιωματούχου, ο οποίος δεν προσδιόρισε το χρονοδιάγραμμα της επίσκεψης.

Νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο δύο καλά πληροφορημένες πηγές είχε μεταδώσει ότι η συνάντηση θα διεξαχθεί σήμερα.

«Ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν, ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού στρατηγός Ασίμ Μουνίρ και ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών Πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν θα πάρουν μέρος στη συνάντηση», δήλωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση ο αναπληρωτής γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Αλί Μπαγερί.

«Η τετραμερής συνάντηση στην Τεχεράνη μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό και αποτελεσματικό βήμα προς την ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης περιφερειακής ασφάλειας και ελπίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα συμβάλει στη δημιουργία μιας σταθερής περιοχής», πρόσθεσε ο Μπαγερί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν θα εκπροσωπήσει στη συνάντηση ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Μοχσέν Ρεζαΐ.

Οι συνομιλίες αυτές θα είναι οι πρώτες υψηλού επιπέδου επαφές μεταξύ του Ιράν και των χωρών που συμμετέχουν στη Συμφωνία της Μέκκας, αφού η Σαουδική Αραβία άρχισε να γίνεται στόχος πληγμάτων από τους σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Ο Μουνίρ επισκέφθηκε την Τεχεράνη την προηγούμενη εβδομάδα και συναντήθηκε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Στη διάρκεια της επίσκεψής του Ιρανοί αξιωματούχοι τον ενημέρωσαν ότι η Τεχεράνη δεν θα συνομιλήσει με την Ουάσινγκτον μέχρι να γίνουν σεβαστοί οι όροι που έχει θέσει.

Το Πακιστάν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο μεσολαβητή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Στο μεταξύ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ένα νέο κύμα πυραύλων και drones χθες, Κυριακή, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες με τους Χούθι.

Υπουργοί των χωρών της Συμφωνίας της Μέκκας είχαν έκτακτη συνάντηση στο Ριάντ νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο στη διάρκεια της οποίας συμφώνησαν να διασφαλίσουν «την άμεση ανάπτυξη» στρατιωτικών δυνάμεων και ικανοτήτων στη Σαουδική Αραβία.

Η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν την Κοινή Αμυντική Συμφωνία της Μέκκας τον Αύγουστο, βάσει της οποίας η επίθεση εναντίον μίας χώρας θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Στο τελευταίο άρθρο της Συμφωνίας αναφέρεται ότι οι συμβαλλόμενες πλευρές θα χρησιμοποιήσουν «όλα τα απαραίτητα μέσα» για να εξαλείψουν απειλές εις βάρος της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας ή των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων μίας πλευράς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.