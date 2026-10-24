Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ για την ασφάλεια των αμερικανικών διπλωματικών αποστολών, καθώς η Ουάσιγκτον περιορίζει την παρουσία προσωπικού σε χώρες της Μέσης Ανατολής υπό τον φόβο επιθέσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πληροφορίες για ιρανικά σχέδια εναντίον Αμερικανών αξιωματούχων, την ώρα που η περιφερειακή ένταση ενισχύει την ανησυχία για νέες εστίες σύγκρουσης.

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που φέρνει στο φως το Axios, η Τεχεράνη έχει αυξήσει αισθητά τις ενέργειες στοχοποίησης Αμερικανών διπλωματών και κρατικών στελεχών. Οι απειλές αφορούν τόσο τη Μέση Ανατολή όσο και άλλες περιοχές, ενώ ορισμένα από τα φερόμενα σχέδια δολοφονίας περιγράφονται ως ευρισκόμενα σε «προχωρημένο στάδιο».

Scoop: U.S. intel memo warns of "advanced" Iranian plots to kill officials abroad https://t.co/iSKmB5IISw — Boris Zilberman (@rolltidebmz) October 24, 2026

Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 23 Οκτωβρίου και έχει αποδέκτη τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Η προειδοποίηση διατυπώνεται ενώ εντείνονται οι φόβοι ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να ξεπεράσει τα σημερινά της όρια και να οδηγήσει σε γενικευμένη περιφερειακή αντιπαράθεση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι συνδέουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες με τις αποφάσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να περιορίσει τη στελέχωση αρκετών πρεσβειών στην περιοχή. Όπως εξηγούν, οι εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών συγκαταλέγονται στους παράγοντες που οδήγησαν στην απομάκρυνση εργαζομένων.

Στις ανησυχίες της Ουάσιγκτον προστίθεται η πιθανότητα διεύρυνσης της δράσης των Χούθι. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες της Υεμένης εκτιμάται ότι ενδέχεται να επεκτείνουν τις επιθέσεις τους πέρα από τη Σαουδική Αραβία, στρέφοντας τα πυρά τους και προς άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Το περιβάλλον ασφαλείας γίνεται ακόμη πιο ασταθές εξαιτίας του ενδεχομένου νέων αμερικανικών και ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Ένα τέτοιο σενάριο τοποθετείται χρονικά ενδεχομένως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης

Στην προοπτική μιας ακόμη στρατιωτικής δράσης κατά της Τεχεράνης αναφέρθηκε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Φλόριντα. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε ως εναλλακτικές μια νέα επιχείρηση και την επίτευξη συμφωνίας με την ιρανική πλευρά.

«Μπορεί να κάνουμε άλλη μία μικρή επιχείρηση “Επική Οργή” (Epic Fury) ή [οι Ιρανοί] να συμφωνήσουν [σε μια συμφωνία]», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη θα επιλέξει να προχωρήσει σε συμφωνία.

«Αν είναι έξυπνοι, θα πουν απλώς “Ας περάσουμε στην ουσία”, αλλά αμφιβάλλω ότι θα το κάνουν, γιατί ίσως δεν είναι έξυπνοι», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Αίτημα να ενημερωθούν περισσότεροι εργαζόμενοι για τις απειλές

Το υπόμνημα που περιήλθε στην κατοχή του Axios είναι μονοσέλιδο και δεν φέρει διαβάθμιση. Σε αυτό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, επισημαίνει προς τον Μάρκο Ρούμπιο την ανάγκη ευρύτερης ενημέρωσης για τα φερόμενα ιρανικά σχέδια δολοφονίας.

Η προειδοποίησή του αφορά ειδικότερα Αμερικανούς εργαζομένους που σήμερα δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εξουσιοδότηση για να λάβουν γνώση των σχετικών πληροφοριών. Ο Κλέιτον υποστηρίζει ότι η ενημέρωση πρέπει να φτάσει σε περισσότερα πρόσωπα, ώστε όσοι ενδέχεται να αποτελούν στόχους να γνωρίζουν τον κίνδυνο.

Στο ίδιο το έγγραφο δεν προσδιορίζονται ονόματα πιθανών θυμάτων, ούτε αναφέρονται συγκεκριμένες χώρες πέραν της Μέσης Ανατολής. Επίσης, δεν παρατίθενται λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν οι επιθέσεις.

Διευκρινίζεται, πάντως, ότι το πληροφοριακό υλικό στο οποίο στηρίζεται η προειδοποίηση έχει ήδη διαβιβαστεί σε ανώτατα στελέχη του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ενημέρωση περισσότερων υπαλλήλων, ο Κλέιτον δήλωσε διαθέσιμος να προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος των ευαίσθητων στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ρούμπιο θα μπορούσε να κοινοποιήσει τις πληροφορίες σε εργαζομένους που πιθανόν διατρέχουν κίνδυνο.

Περιορίζεται η στελέχωση αμερικανικών διπλωματικών αποστολών

Οι κινήσεις περιορισμού του προσωπικού είχαν ξεκινήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα από τη Σαουδική Αραβία. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή να αναχωρήσουν τα μέλη των οικογενειών των εργαζομένων και οι υπάλληλοι των οποίων η παρουσία δεν κρίνεται απαραίτητη από την πρεσβεία στο Ριάντ και τα προξενεία στην Τζέντα και το Νταχράν.

Την Παρασκευή ακολούθησαν αντίστοιχες αποφάσεις για άλλες τέσσερις χώρες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, διατάχθηκε η μείωση του αμερικανικού διπλωματικού και κυβερνητικού προσωπικού στις πρεσβείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Λιβάνου, του Κατάρ και της Ιορδανίας.

Ο ίδιος συνέδεσε ευθέως την απόφαση με τους κινδύνους που αποδίδονται τόσο στους Χούθι όσο και στα φερόμενα ιρανικά σχέδια επιθέσεων, εξηγώντας ότι επιδίωξη είναι να παραμείνουν στις αποστολές μόνο οι απολύτως αναγκαίοι εργαζόμενοι.

«Αποφασίσαμε ότι, λόγω της απειλής επιθέσεων από τους Χούθι και των ιρανικών τρομοκρατικών σχεδίων, πρέπει να περιορίσουμε την παρουσία μας και να διατηρήσουμε μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό», ανέφερε ο αξιωματούχος.