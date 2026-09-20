Ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, προσγειώθηκε σήμερα στο Σαιν Πιερ ε Μικελόν, στην πρώτη επίσκεψη Καναδού πρωθυπουργού σε αυτό το γαλλικό έδαφος που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από τις καναδικές ακτές, όπου τον υποδέχτηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Οι δύο άνδρες αγκαλιάστηκαν και στη συνέχεια αντάλλαξαν χειραψία, σηκώνοντας τα χέρια τους ψηλά μπροστά στις κάμερες.

«Σε έναν κόσμο σε κρίση, η φιλία μας είναι δύναμη. Μαζί, επιβεβαιώνουμε την κυριαρχία μας, την ελευθερία μας να αποφασίζουμε και τη θέλησή μας να οικοδομήσουμε ένα μέλλον ειρήνης και ευημερίας», έγραψε αργότερα ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτηση στο X.

Bienvenue à Saint-Pierre-et-Miquelon, cher voisin @MarkJCarney !



Moment historique. Première visite officielle d’un Premier ministre canadien sur cette terre française d’Amérique du Nord.



Dans un monde en crise, notre amitié est une force. Nous affirmons ensemble… pic.twitter.com/fO8c1xm0IL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 20, 2026

Οι δύο ηγέτες θα έχουν γεύμα εργασίας πριν εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν για τη συνάντησή τους.

Η επίσκεψη αποτελεί μια ευκαιρία να επιδειχθεί η ενότητα του Καναδά, της Γαλλίας και της Ευρώπης, και η «κυριαρχία των εθνών», όπως τονίστηκε από το Μέγαρο των Ηλυσίων, απέναντι στις επιθετικές βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε πρόσφατα έναν χάρτη ολόκληρης της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Σαιν Πιερ ε Μικελόν, βαμμένο στα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ. Αυτή η περιοχή είναι πράγματι «γαλλική» και «συνδεδεμένη με τη Γαλλία», απάντησε ο Μακρόν κατά την άφιξή του το Σάββατο το βράδυ.