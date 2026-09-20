Πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, αυξημένο επίδομα θέρμανσης και παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης είναι οι βασικές παρεμβάσεις που αναμένεται να εξειδικεύσουν την επόμενη εβδομάδα τα αρμόδια υπουργεία, καθώς η νέα περίοδος διάθεσης καυσίμων ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.

Η παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα πραγματοποιηθεί μέσω επιδότησης από το κράτος και τα διυλιστήρια. Με τα σημερινά δεδομένα, χωρίς τη συγκεκριμένη ενίσχυση η τιμή θα μπορούσε να πλησιάσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει να διατηρηθεί κάτω από το όριο των 1,75 ευρώ.

Για να επιτευχθεί αυτή η τιμή, η επιδότηση εκτιμάται ότι θα πρέπει να ανέλθει τουλάχιστον στα 25 λεπτά ανά λίτρο. Πρόκειται για επίπεδο τιμής που είχε καταγραφεί και κατά το τέλος της προηγούμενης περιόδου διάθεσης του καυσίμου.

Η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και το ερώτημα των δικαιούχων

Παράλληλα με τη μείωση της τιμής στην αντλία, εξετάζεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης αναμένεται να γίνει γνωστό κατά την εξειδίκευση των μέτρων.

Ανοιχτό παραμένει και το εάν η αλλαγή θα συνοδευτεί από τροποποίηση των εισοδηματικών ή περιουσιακών κριτηρίων. Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να μεταβληθεί και ο αριθμός των νοικοκυριών που δικαιούνται την ενίσχυση.

Η κυβέρνηση εξετάζει έτσι δύο διαφορετικές παρεμβάσεις για το κόστος θέρμανσης: από τη μία πλευρά τη συγκράτηση της τιμής του καυσίμου κατά την αγορά και από την άλλη την ενίσχυση που λαμβάνουν οι δικαιούχοι του επιδόματος.

Τι θα γίνει με το diesel

Στο πακέτο περιλαμβάνεται και παράταση της επιδότησης στο diesel για τον Οκτώβριο. Η σημερινή ενίσχυση ανέρχεται συνολικά στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τα 10 λεπτά να προέρχονται από το κράτος και τα υπόλοιπα 5 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Η επιδότηση στο diesel παρατείνεται και τον Οκτώβριο, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου κίνησης

Παρά την επιδότηση, η λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, γεγονός που επηρεάζει το κόστος μεταφορών και, κατ’ επέκταση, επιχειρήσεις και επαγγελματικούς κλάδους που χρησιμοποιούν diesel. Η παράταση του μέτρου θα αποτελέσει αντικείμενο της εξειδίκευσης που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Εξετάζεται ξανά πλαφόν στην αγορά καυσίμων

Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη η επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εξετάζεται ως έκτακτο μέτρο και αφορά τόσο το στάδιο της εμπορίας όσο και τη λιανική διάθεση στα πρατήρια.

Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεχίζονται οι συζητήσεις για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία των κρατών μελών, ώστε να μπορούν να μειώσουν τον ΕΦΚ που επιβαρύνει τα καύσιμα.

Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει μεγαλύτερα περιθώρια παρέμβασης στην περίπτωση που οι διεθνείς τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Οι διεθνείς τιμές θα κρίνουν τα επόμενα βήματα

Η τελική εικόνα στην ελληνική αγορά θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό και από την πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και η δυνατότητα της Σαουδικής Αραβίας να συνεχίσει να τροφοδοτεί απρόσκοπτα τη διεθνή αγορά, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή προκάλεσαν νέα μεταβλητότητα στις αγορές. Μετά την επίθεση των Χούθι και τις αναφορές για ζημιές σε υποδομές μεταφοράς πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας προς τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, η τιμή του Brent κινήθηκε προσωρινά κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, πριν υποχωρήσει σε περίπου 105 δολάρια την Παρασκευή.

Η πορεία των διεθνών αγορών θα επηρεάσει το κόστος ενέργειας στην Ευρώπη και, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν, το εύρος των παρεμβάσεων που θα χρειαστούν και στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων εφόσον οι συνθήκες στην αγορά το καταστήσουν αναγκαίο.