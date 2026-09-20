Η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Βόλο εκτός έδρας και ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως ήταν ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, ενώ αναφέρθηκε και στην ενέργεια που έβγαλε η ομάδα του.

Η Ένωση δέχθηκε την ισοφάριση στο 85′ και ήταν πολύ κοντά στην τρίτη εκτός έδρας γκέλα στο πρωτάθλημα, στο 88′ όμως ο Γιόβιτς με το δεύτερό του τής έδωσε τη νίκη, με τον Νίκολιτς να λέει τα εξής στις δηλώσεις του…

«Όντως πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη. Οι παίκτες έβγαλαν την ενέργεια που θέλαμε. Δεν μπήκαμε καλά στα 15 λεπτά. Μετά κυριαρχήσαμε. Είχαμε τον έλεγχο. Προσπαθήσαμε, πιέσαμε. Πολύ σημαντική αυτή η νίκη.

Έρχεται αυτό το διάλλειμα τριών εβδομάδων. Είναι νέο και για μένα. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να στεναχωρηθώ γιατί θα φύγουν πολλοί διεθνείς. Θα δώσουμε φιλικά με Παναιτωλικό και Καλλιθέα. Πολύ σημαντική νίκη, συγχαρητήρια στους παίκτες και στους φιλάθλους που μας στήριξαν σήμερα».