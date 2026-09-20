Ο Αχιλλέας Μπέος δεν έμεινε στις αναρτήσεις του στα social media για τη διαιτησία στην ήττα του Βόλου από την ΑΕΚ και συνέχισε κάνοντας δηλώσεις στη μικτή ζώνη.

Ο διοικητικός ηγέτης της θεσσαλικής ομάδας είχε έντονα παράπονα από τον διαιτητή Πολυχρόνη και από τον Τζήλο που ήταν στην αίθουσα VAR και σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα είπε τα εξής…

«Θα γίνει καταγγελία στον εισαγγελέα για τη συμμετοχή Τζήλου και Πολυχρόνη στο διπλό της ΑΕΚ. Υπάρχει αλλοίωση αποτελέσματος. Αυτά τα πέναλτι δίνονταν τη δεκαετία του 2000 και του 1990. Είναι ντροπή, ντροπή, ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι.

Η Cosmote δεν έδειξε τη φάση. Αν κάποιος πει ότι είναι πέναλτι, εγώ δεν ξαναπηγαίνω στο γήπεδο. Ο Γιόβιτς ντύθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού. Παίχτηκαν εκατομμύρια ευρώ στο διπλό της ΑΕΚ».