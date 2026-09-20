Ο Βόλος ηττήθηκε με 1-2 από την ΑΕΚ και ο Αχιλλέας Μπέος είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία και τα εξέφρασε με δύο αναρτήσεις του στα social media.

Οι Θεσσαλοί έμειναν πίσω στο σκορ στο 61′ από το πέναλτι του Γιόβιτς, ισοφάρισαν στο 85′ με τον Χαραλαμπόγλου αλλά στο 88′ δέχθηκαν δεύτερο γκολ, ξανά από τον Γιόβιτς, με συνέπεια να ηττηθούν. Μια ήττα που ο Μπέος τη χρεώνει στη διαιτησία.

«Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες αλλοίωσης αποτελέσματος. Πριν τον καταλογισμό του οφ σάιντ υπάρχει πεντακάθαρη ανατροπή – πέναλτι, που κλείνουν τα μάτια και ο Πολυχρόνης και ο Τζήλος. Ντροπή σας. Κουράστηκα μαζί σας…», ανέφερε στην πρώτη του ανάρτηση ο δήμαρχος Βόλου και στη συνέχεια ήρθε και η δεύτερη.

«Ντρέπομαι πραγματικά με αυτά που βλέπω σήμερα στο Πανθεσσαλικό. Η σφαγή των αμνών. Πληροφορήθηκα ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι παίχτηκαν πολλα λεφτά στο διπλό. Τζηλος και Πολυχρόνης να ελεγχθούν από την εισαγγελία, αν και εφόσον συμμετέχουν…».