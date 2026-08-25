Η Ντόλι Πάρτον, που πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 80 ετών, κατάφερε επί δεκαετίες κάτι σχεδόν ασυνήθιστο για μια προσωπικότητα με τόσο μεγάλη επιρροή στην αμερικανική κοινωνία: να παραμένει αγαπητή και στις δύο πλευρές του εις βάθος πολωμένου πολιτικού χάρτη των ΗΠΑ.

Και αυτό δεν ήταν τυχαίο.

Η θρυλική τραγουδίστρια της country απέφευγε συστηματικά να παίρνει δημόσια θέση υπέρ Δημοκρατικών ή Ρεπουμπλικανών, ακόμη και όταν βρέθηκε στο επίκεντρο των πιο σκληρών προεδρικών αναμετρήσεων των τελευταίων ετών. Η ίδια είχε εξηγήσει το 2023 με χαρακτηριστική απλότητα γιατί δεν ήθελε να μπλέξει την καριέρα της με την κομματική πολιτική: «Γιατί θα χάσεις το μισό κοινό σου».

Δεν διάλεξε ούτε Τραμπ ούτε Χίλαρι

Το 2016, σχόλιά της για τη Χίλαρι Κλίντον είχαν ερμηνευτεί ως πολιτική στήριξη προς την υποψήφια των Δημοκρατικών.

Η Πάρτον έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε υποστηρίξει ούτε τη Χίλαρι Κλίντον ούτε τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι δεν ήθελε να εμπλακεί στην πολιτική αντιπαράθεση.

Η ίδια στάση χαρακτήρισε και τα επόμενα χρόνια. Απέφυγε να ταχθεί δημόσια υπέρ κάποιου υποψηφίου στις αναμετρήσεις του 2020 και του 2024, διατηρώντας την εικόνα μιας καλλιτέχνιδας που ήθελε να απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας.

Η Πάρτον είχε μάλιστα περιγράψει πόσο βαθιά είχε εισχωρήσει η πολιτική πόλωση ακόμη και στις οικογένειες των Αμερικανών, λέγοντας ότι οι διαφωνίες γύρω από τον Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν είχαν κάνει δύσκολα ακόμη και τα οικογενειακά τραπέζια.

Είπε «όχι» δύο φορές στον Τραμπ

Η σχέση της με την πολιτική εξουσία αποτυπώνεται ίσως καλύτερα στην ιστορία με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, την υψηλότερη πολιτική τιμητική διάκριση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ της το προσέφερε δύο φορές κατά την πρώτη προεδρική του θητεία.

Η Πάρτον δεν το δέχθηκε.

Η πρώτη άρνηση, όπως είχε εξηγήσει η ίδια, οφειλόταν στην ασθένεια του συζύγου της, Καρλ Ντιν. Τη δεύτερη φορά αρνήθηκε επειδή δεν ήθελε να ταξιδέψει εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η στάση της δεν αφορούσε μόνο τον Τραμπ.

Όταν αργότερα επικοινώνησε μαζί της και η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν για την ίδια διάκριση, η Πάρτον παρέμεινε επιφυλακτική, καθώς φοβόταν ότι η αποδοχή της θα μπορούσε να εκληφθεί ως πολιτική τοποθέτηση. Αρνήθηκε συνολικά τρεις φορές το Μετάλλιο της Ελευθερίας, δύο επί Τραμπ και μία επί Μπάιντεν.

«Έχω Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς θαυμαστές»

Η αποχή της από την πολιτική δεν σήμαινε ότι δεν είχε προσωπικές απόψεις. Το αντίθετο.

Η Πάρτον είχε πει ότι φυσικά είχε τις δικές της θέσεις, αλλά δεν θεωρούσε απαραίτητο να τις μετατρέπει σε δημόσιες πολιτικές παρεμβάσεις.

Είχε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς φίλους και θαυμαστές και δεν ήθελε, όπως έλεγε, να προσβάλει κανέναν από αυτούς.

Αυτό αποτέλεσε ένα από τα μυστικά της εξαιρετικά ευρείας απήχησής της.

Σε μια χώρα όπου οι καλλιτέχνες και οι celebrities συχνά ταυτίζονται ανοικτά με πολιτικά στρατόπεδα, η Ντόλι Πάρτον κατάφερε να παραμείνει μια σπάνια κοινή αναφορά για ανθρώπους που σε πολλά άλλα ζητήματα δεν συμφωνούσαν σχεδόν σε τίποτα.

Δεν ήταν απολιτίκ – Απλώς δεν ήθελε κόμματα

Η στάση αυτή δεν σημαίνει ότι η Πάρτον ήταν αδιάφορη για όσα συνέβαιναν γύρω της.

Μέσα από τη φιλανθρωπική της δράση πήρε ουσιαστικές θέσεις σε θέματα όπως η εκπαίδευση, η παιδική φτώχεια, η υγεία και η πρόσβαση στα βιβλία.

Παράλληλα, το 2023 κυκλοφόρησε το τραγούδι «World on Fire», στο οποίο εξαπέλυε γενικευμένη κριτική εναντίον πολιτικών και από τις δύο πλευρές του αμερικανικού συστήματος.

Ήταν, επομένως, λιγότερο μια στάση πολιτικής ουδετερότητας και περισσότερο μια συνειδητή άρνηση να μετατραπεί η ίδια σε κομματικό σύμβολο.

Και ίσως αυτό εξηγεί γιατί μετά τον θάνατό της τα μηνύματα αποχαιρετισμού προέρχονται από ανθρώπους με εντελώς διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες.

Η Ντόλι Πάρτον έχτισε μια καριέρα πάνω στη μουσική της, στο χιούμορ, στη φιλανθρωπία και στη δυνατότητά της να επικοινωνεί με ένα τεράστιο κοινό.

Την εποχή της ακραίας πολιτικής πόλωσης, μία από τις πιο πολιτικές επιλογές της ήταν τελικά να αρνείται να διαλέξει στρατόπεδο.