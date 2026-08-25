Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Τρίτης σε δασική έκταση στην Αλμωπία Πέλλας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση «Κτυπημένα» του Δήμου Αλμωπίας, στην ευρύτερη περιοχή των Προμάχων, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 16:40. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς πρόκειται για δασική περιοχή και κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων και από αέρος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στη θέση Κτυπημένα, του δήμου Αλμωπίας Πέλλας. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 34 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στα σημεία όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο των πυροσβεστών στο έδαφος.

Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμει και ο Δήμος Αλμωπίας, διαθέτοντας υδροφόρες. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή των Προμάχων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ότι απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πέλλας.

Τα στελέχη του θα διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά και θα συλλέξουν στοιχεία από την περιοχή προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτιά της.