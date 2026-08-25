Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο, στη Βέροια.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.