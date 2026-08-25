Σε δύο διαφορετικά πύρινα μέτωπα δίνουν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Βοιωτία το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου. Η μία φωτιά μαίνεται στη Στεφάνη, σε δύσβατη δασική περιοχή, ενώ η δεύτερη ξέσπασε αργότερα στην περιοχή του Αγίου Βλασίου και των Τσουκαλάδων, όπου ενεργοποιήθηκε το 112 και δόθηκε εντολή απομάκρυνσης κατοίκων.

Διπλός συναγερμός έχει σημάνει στη Βοιωτία, με την Πυροσβεστική να έχει διασπάσει μεγάλες δυνάμεις σε δύο ανεξάρτητα μέτωπα, τα οποία εκδηλώθηκαν με διαφορά περίπου μίας ώρας.

Το πρώτο ξέσπασε περίπου στις 15:30 στη Στεφάνη Βοιωτίας, σε δασική έκταση και δύσβατο σημείο.

Το δεύτερο μέτωπο εκδηλώθηκε περίπου στις 16:45 στον Άγιο Βλάσιο, με τη φωτιά να αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή προς τις Τσουκαλάδες, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία λόγω της εγγύτητας σε κατοικημένες περιοχές.

Δεύτερο μέτωπο: Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες

Ενώ βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση στη Στεφάνη, νέα πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 16:45 στην περιοχή του Αγίου Βλασίου Βοιωτίας.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας και επιχειρούν 46 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης #ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, ενώ περιοδικά επιχειρούν 2 Ε/Π και 8 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Η δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση και πήρε διαστάσεις στην ευρύτερη περιοχή Αγίου Βλασίου – Τσουκαλάδων.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν διαδοχικά.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, στο μέτωπο επιχειρούν 58 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, ώστε να επιχειρούν περιοδικά, 14 αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, ενώ ο Δήμος Λεβαδέων συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Ήχησε το 112 – Απομάκρυνση από Τσουκαλάδες

Η εξέλιξη της δεύτερης πυρκαγιάς οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112.

Στις 17:27 εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Καθώς όμως η φωτιά συνέχισε να εξαπλώνεται, ακολούθησε νέο μήνυμα, με τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Τσουκαλάδων να καλούνται να απομακρυνθούν προς τη Λιβαδειά.

Το συγκεκριμένο μέτωπο είναι αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία σε σχέση με κατοικημένες περιοχές.

Κρίσιμες οι ώρες μέχρι τη δύση του ηλίου

Το μεγάλο βάρος της επιχείρησης πέφτει αυτή την ώρα στις συνεχείς ρίψεις των εναέριων μέσων, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα δύο μέτωπα πριν χαθεί το φυσικό φως.

Μετά τη δύση του ηλίου, η μάχη θα συνεχιστεί αποκλειστικά από τις επίγειες δυνάμεις.

Η περιοχή της Βοιωτίας βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου, γεγονός που διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή το σύνολο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, με την προσοχή να είναι στραμμένη αφενός στη δασική πυρκαγιά της Στεφάνης και αφετέρου στο μέτωπο Αγίου Βλασίου – Τσουκαλάδων, όπου έχει ήδη απαιτηθεί προληπτική απομάκρυνση κατοίκων.

Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Στεφάνη Βοιωτίας

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βοιωτίας. Η φωτιά έκαιγε σε δασική έκταση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο. Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς περίπου στις 15:30, ενώ οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά όσο περνούσε η ώρα.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, επιχειρούν 85 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα. Από αέρος έχουν διατεθεί τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, με το ένα ελικόπτερο να έχει ρόλο συντονισμού. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Τανάγρας με υδροφόρες. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, βρίσκεται μακριά από κατοικημένη ζώνη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.