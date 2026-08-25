Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παράνυμφοι, στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων Κρήτης.



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το συμβάν το απόγευμα της Τρίτης, 25 Αυγούστου, γύρω στις 19:15, σημαίνοντας αμέσως συναγερμό στις τοπικές αρχές.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Παράνυμφοι Αρχανών – Αστερουσίων #Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή λάβει επικίνδυνες διαστάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Αρχανών – Αστερουσίων προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.



Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.