Σοκαρισμένοι έμειναν οι ένοικοι μιας κατοικίας στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, όταν αντίκρισαν έναν τεράστιο πύθωνα να έχει καταλάβει το μπάνιο τους. Ο απρόσμενος εισβολέας κατάφερε να τρυπώσει στο σπίτι μέσα από το φωτιστικό της οροφής.



Στην αγωνιώδη προσπάθειά του να κινηθεί στον χώρο και να βρει έξοδο διαφυγής, το ερπετό έριξε κεριά και έσπασε διάφορα γυάλινα αντικείμενα, προκαλώντας αναστάτωση και υλικές ζημιές.

Για την ασφαλή απομάκρυνσή του κλήθηκε αμέσως ειδικός παγιδευτής ερπετών. Ο επαγγελματίας κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που εισέρχεται στο κατεστραμμένο μπάνιο και εντοπίζει το φίδι ανάμεσα στα σπασμένα αντικείμενα, με ένα γυάλινο σκεύος εγκλωβισμένο κάτω από το σώμα του.

🇦🇺 A carpet python snuck into a bathroom in Queensland, Australia, and went full demolition mode.



The big snake knocked over and shattered multiple glass items while exploring the house.



Snake catchers were called in to remove it safely.



Just another day in Australia 😂… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 24, 2026

«Δεν είναι και τόσο μεγάλο φίδι», σχολίασε ο ειδικός, με τον έντρομο ιδιοκτήτη να απαντά «Είναι γιγάντιο!».



Τελικά, ο ειδικός κατάφερε να πιάσει τον πύθωνα με ασφάλεια και να τον μεταφέρει στο φυσικό του περιβάλλον, μακριά από την κατοικημένη περιοχή.