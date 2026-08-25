Η UEFA απέρριψε την έφεση του ΠΑΟΚ κατά της ποινής δύο αγωνιστικών στο Αντρίγια Ζίβκοβιτς για την αποβολή του κόντρα στην Άντερλεχτ και δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για τη ρεβάνς με τη Μπραν.

Ο Σέρβος εξτρέμ είχε δει την κόκκινη κάρτα στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες και η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία τον είχε τιμωρήσει με δύο αγωνιστικές.

Ο Ζίβκοβιτς δεν αγωνίστηκε στο 1-1 με τη Μπραν στην Τούμπα, στο πρώτο παιχνίδι για τα play off του Europa Conference League, με την ΠΑΕ να καταθέτει τελικά έφεση με στόχο τη μείωση της ποινής ώστε να είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς.

Η UEFA, όμως, δεν έκανε δεκτή την έφεση και η ποινή των δύο αγωνιστικών παρέμεινε, πράγμα που σημαίνει ότι ο Αλέσιο Λίσι δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ζίβκοβιτς ούτε για το δεύτερο παιχνίδι με τη Μπραν, στο οποίο θα κριθεί η πρόκριση στη League Phase του Europa Conference League.