Η Εθνική Γυναικών επικράτησε της Αυστρίας με 3-1, πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη και προκρίθηκε στους «16» του Eurovolley.

Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι καθώς ήταν φανερό το άγχος, με συνέπεια να χάσει το πρώτο σετ με 20-25. Η αντίδραση, όμως, ήταν εξαιρετική.

Η Ελλάδα απάντησε κάνοντας το 1-1 καθώς πήρε το δεύτερο σετ με 25-28 και ήταν σαρωτική στο τρίτο, όπως δείχνει και το 25-12, με το οποίο έκανε το 2-1.

Όλα, πλέον, έδειχναν νίκη της Εθνικής ομάδας και έτσι έγινε, καθώς συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και πήρε πολύ εύκολα και το τέταρτο σετ, με 25-14, κάνοντας το 3-1 και σφραγίζοντας την πρόκριση για τους «16».

Τα σετ: 2025, 25-18, 25-12, 25-14