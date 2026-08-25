Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Πάρτον, η εμβληματική τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός που για περισσότερες από έξι δεκαετίες άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της την Τρίτη 25 Αυγούστου, ενώ σχετική ανάρτηση έγινε και στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η αιτία θανάτου.

Η Ντόλι Πάρτον υπήρξε πολύ περισσότερο από μία σταρ της country. Δημιούργησε τραγούδια που πέρασαν στην ιστορία, όπως τα «Jolene», «I Will Always Love You» και «9 to 5», ενώ δεκάδες τραγούδια και άλμπουμ της βρέθηκαν στις κορυφαίες θέσεις των αμερικανικών charts.

Το «I Will Always Love You», που έγραψε ως αποχαιρετισμό στον επί χρόνια συνεργάτη της Πόρτερ Βάγκονερ, απέκτησε μια δεύτερη, παγκόσμια ζωή όταν το ερμήνευσε η Γουίτνεϊ Χιούστον για την ταινία «The Bodyguard».

Παράλληλα, η Ντόλι Πάρτον άφησε έντονο αποτύπωμα και στον κινηματογράφο, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως τα «9 to 5» και «Steel Magnolias».

Η Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1946 στο Τενεσί και μεγάλωσε ως ένα από τα 12 παιδιά μιας φτωχής οικογένειας. Από πολύ μικρή άρχισε να τραγουδά και να γράφει μουσική, ενώ στα 13 της είχε ήδη εμφανιστεί στο θρυλικό Grand Ole Opry του Νάσβιλ.

Μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο μετακόμισε στο Νάσβιλ και ξεκίνησε την πορεία που θα την οδηγούσε στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Το εντυπωσιακό ξανθό μαλλί, τα στρας και τα εκκεντρικά κοστούμια έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας της, όμως πίσω από αυτήν βρισκόταν μία από τις σημαντικότερες τραγουδοποιούς της γενιάς της, με εκατοντάδες τραγούδια και μια καριέρα που ξεπέρασε τα σύνορα της country μουσικής.

Εξίσου σημαντική υπήρξε η κοινωνική της προσφορά. Μέσω της Imagination Library, του προγράμματος που δημιούργησε για την ενίσχυση της παιδικής φιλαναγνωσίας, εκατομμύρια βιβλία διανεμήθηκαν δωρεάν σε παιδιά σε πολλές χώρες.

Το 2020 δώρισε επίσης 1 εκατ. δολάρια στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt για έρευνα σχετικά με την Covid-19, συμβάλλοντας στην επιστημονική προσπάθεια για την ανάπτυξη εμβολίου.

Η Ντόλι Πάρτον αφήνει πίσω της ένα τεράστιο μουσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς και τραγούδια που έχουν ήδη ξεπεράσει την εποχή στην οποία γράφτηκαν και συνεχίζουν να συγκινούν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.