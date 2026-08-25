Με ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram ανακοίνωσε ο ανιψιός της Ντόλι Πάρτον, Μπράιαν Σίβερ, τον θάνατο της θρυλικής σταρ της country μουσικής σε ηλικία 80 ετών.

Ο Σίβερ εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος, καθώς ανέλαβε να μεταφέρει στους εκατομμύρια θαυμαστές της τραγουδίστριας σε όλο τον κόσμο την είδηση που βύθισε στη θλίψη τη μουσική βιομηχανία.

«Είχα φανταστεί το βάρος αυτής της στιγμής, αλλά δεν το είχα πραγματικά νιώσει μέχρι τώρα», ανέφερε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας ότι αισθάνεται ταυτόχρονα υπερηφάνεια και βαθιά θλίψη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ίδια η Ντόλι Πάρτον είχε ζητήσει από τον ανιψιό της να είναι εκείνος που θα ανακοινώσει δημόσια τον θάνατό της, όταν θα ερχόταν αυτή η στιγμή.

Η είδηση προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση, με χιλιάδες μηνύματα αποχαιρετισμού να κατακλύζουν τα social media για τη γυναίκα που σημάδεψε την ιστορία της country με τραγούδια όπως τα «Jolene», «I Will Always Love You» και «9 to 5».

Η Ντόλι Πάρτον πέθανε στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω της μία τεράστια μουσική και φιλανθρωπική κληρονομιά.