Βίαιη επίθεση από τον 18χρονο πρώην σύντροφό της, που συνελήφθη. δέχτηκε μια 19χρονη κοπέλα στην Καλλιθέα.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο σπίτι του θύματος, όπου είχαν κανονίσει να συναντηθούν για να μιλήσουν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο δράστης την απείλησε και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε στο πόδι με ένα κουζινομάχαιρο, ενώ πριν διαφύγει της άρπαξε και το κινητό τηλέφωνο.

Η 19χρονη έκανε λόγο για παθολογική ζήλεια, εμμονή και βίαιη συμπεριφορά από τον 18χρονο πρώην σύντροφό της. Όπως υποστήριξε η ίδια, είχε χωρίσει μαζί του πριν από τρεις μήνες λόγω της κακοποιητικής του συμπεριφοράς, ενώ στο παρελθόν τού είχε υποβάλει μήνυση δύο φορές. Παρά τον χωρισμό, εκείνος συνέχιζε να την παρενοχλεί τηλεφωνικά.

Η 19χρονη εντοπίστηκε από διερχόμενο περιπολικό και μεταφέρθηκε άμεσα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 18χρονος δράστης εντοπίστηκε τελικά από τις αρχές στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου και συνελήφθη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και κλοπή.

Στο παρελθόν, όπως μεταδίδει σχετικό ρεπορτάζ του Mega ο 18χρονος είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία από την ίδια του την αδελφή, ενώ του είχαν επιβληθεί δικαστικοί περιοριστικοί όροι να μην πλησιάζει το θύμα, τους οποίους και παραβίασε.

O 18χρονος μέσω του δικηγόρου του ζήτησε συγγνώμη από την κοπέλα και την οικογένειά της και ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο και απέδωσε την πράξη του στο γεγονός ότι «τυφλώθηκε» από τη ζήλια.