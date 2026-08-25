Συνελήφθη ένας 18χρονος στην περιοχή της Καλλιθέας, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στη 18χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντάς την ελαφρά στο πόδι.

Ειδικότερα, διερχόμενο όχημα της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε την 18χρονη τραυματισμένη σε δρόμο της περιοχής. Η νεαρή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Λαϊκό», προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 18χρονη στους αστυνομικούς είχε προγραμματίσει συνάντηση με τον πρώην σύντροφό της και, όταν πήγε στο σημείο, εκείνος φέρεται να της επιτέθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο επεισόδιο.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια των οποίων ο 18χρονος εντοπίστηκε στην οδό Λασκαρίδου στην Καλλιθέα και συνελήφθη. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, κατηγορείται και για κλοπή, καθώς φέρεται να είχε αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο της 18χρονης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.