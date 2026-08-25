Σε δηλώσεις προχώρησε η 19χρονη από την Καλλιθέα που μαχαίρωσε ο 18χρονος πρώην σύντροφός της.

Η ίδια υποστηρίζει, μιλώντας στο Mega, ότι ο πρώην σύντροφός της τη ζήλευε παθολογικά και πως της είχε επιτεθεί ξανά στο παρελθόν.

«Του είχα ξανακάνει μήνυση άλλες δύο φορές για άσχημη συμπεριφορά, σήκωνε χέρι. Τρελαινόταν από το πουθενά, του είχα δώσει μία δεύτερη ευκαιρία, μετά από πάρα πολύ καιρό ξαναέγινε το ίδιο. Μιλούσαμε και είχαμε κλείσει να συναντηθούμε να μιλήσουμε. Ζήλευε πολύ, έχει εμμονή μαζί μου. Και ψάχνει τα πάντα».

Έδωσαν ραντεβού για να μιλήσουν και εκείνος της επιτέθηκε μέρα μεσημέρι με ένα κουζινομάχαιρο στη μέση του δρόμου.

Ο 18χρονος πρώην σύντροφος του θύματος την απείλησε πως αν είχε μαζί του όπλο θα πατούσε τη σκανδάλη.

«Άμα είχε όπλο θα με σκότωνε, θα με πυροβολούσε στο κεφάλι. Κάτσαμε να μιλήσουμε και απλά έβγαλε το μαχαίρι και μου το κάρφωσε στο πόδι και έφυγε. Όσο αυτός κυκλοφορούσε έξω φοβόμουν».

Περιπολικό που περνούσε τυχαία από το σημείο σταμάτησε και οι αστυνομικοί μετέφεραν την 19χρονη στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.