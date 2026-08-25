Ο Άρης θέλει να συμμετάσχει στη Euroleague τα επόμενα χρόνια, η ΚΑΕ όμως δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε κατάθεση πρότασης για τη δημιουργία franchise.

Την Τρίτη (25/8) συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο των μετόχων και στη συνέχεια η λίγκα εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία τόνισε ότι θα γίνει αύξηση ομάδων σε 24 από τη σεζόν 2027-28, ενώ 11 ομάδες έχουν πάρει προέγκριση για franchise.

Ανάμεσα σε αυτές τις 11 ομάδες είναι ο ΠΑΟΚ, όχι όμως και ο Άρης, ο οποίος επίσης θέλει να συμμετάσχει στη Euroleague. Και το γιατί δεν βρίσκονται οι «κίτρινοι» ανάμεσα σε αυτές τις 11 ομάδες είναι απλό, όπως υπενθυμίζει η ΚΑΕ: Δεν έχει καταθέσει ακόμη πρόταση.

Ο Άρης θέλει να παίξει στη Euroleague τα επόμενα χρόνια και έχουν γίνει συζητήσεις ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, και τον CEO της λίγκας, Τσους Μπουένο. Πρόταση όμως δεν έχει κατατεθεί ακόμη, με τους «κίτρινους» να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και να ετοιμάζονται να κάνουν την κίνησή τους την κατάλληλη στιγμή.