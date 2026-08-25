Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι και αρκετές μεγάλες επιτυχίες που παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο τραγουδιστής έδωσε για περισσότερα από δύο χρόνια μια δύσκολη μάχη, μετά το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και την καρδιακή ανακοπή που υπέστη στις 28 Μαρτίου 2024, κατά τη διάρκεια των προβών για το «J2US».

Ανάμεσα στα τραγούδια που συνδέθηκαν περισσότερο με το όνομά του ήταν και η «Ανεμώνα», ένα ζεϊμπέκικο που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. Κι όμως, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Δημήτρης Κόκοτας σε συνέντευξή του, το συγκεκριμένο τραγούδι παραλίγο να μην ακούσουμε ποτέ.

Η «Ανεμώνα» που παραλίγο να μείνει εκτός δίσκου

Η συνεργασία του Δημήτρη Κόκοτα με τον Φοίβο αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της καριέρας του. Μέσα από αυτή τη συνεργασία προέκυψαν τραγούδια που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και έμειναν στη μνήμη του κοινού.

Ανάμεσά τους ήταν και η «Ανεμώνα», η οποία, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο τραγουδιστής, χρειάστηκε να ξεπεράσει αρκετά εμπόδια μέχρι να βρεθεί τελικά στη δισκογραφική του δουλειά.

Η δισκογραφική εταιρεία φέρεται αρχικά να είχε αντιρρήσεις για την ένταξη του τραγουδιού στον δίσκο, καθώς θεωρούσε ότι ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ακόμη πολύ νέος για να ερμηνεύσει ένα τόσο απαιτητικό και «βαρύ» ζεϊμπέκικο.

Η εξέλιξη, ωστόσο, απέδειξε ότι οι αρχικές επιφυλάξεις ήταν λανθασμένες. Η «Ανεμώνα» έγινε μία από τις χαρακτηριστικές επιτυχίες του Δημήτρη Κόκοτα και ένα τραγούδι που συνδέθηκε με τη φωνή και την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

«Ο πατέρας μου είπε ότι θα πέσει από το μπαλκόνι»

Με ιδιαίτερο χιούμορ είχε αναφερθεί ο Δημήτρης Κόκοτας και στην αντίδραση του πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα, όταν του ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να συνεργαστεί δισκογραφικά με τον Φοίβο.

«Όταν είπα στον πατέρα μου ότι θα κάνω δισκογραφική δουλειά με τον Φοίβο, μου είπε ότι θα πέσει από το μπαλκόνι», είχε αποκαλύψει χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή αποτύπωνε και τη διαφορετική μουσική αφετηρία των δύο καλλιτεχνών. Ο Σταμάτης Κόκοτας είχε ήδη γράψει τη δική του ιστορία στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, ενώ ο Δημήτρης επιχειρούσε να χαράξει τη δική του πορεία, ανοίγοντας παράλληλα νέους δρόμους στη δισκογραφία του.

Τελικά, η συνεργασία με τον Φοίβο αποδείχθηκε καθοριστική για την καριέρα του Δημήτρη Κόκοτα.

Η «Ανεμώνα» δεν ήταν απλώς ένα ακόμη τραγούδι στη δισκογραφία του. Έγινε ένα από τα κομμάτια που ξεχώρισαν και απέδειξαν πως ο Δημήτρης Κόκοτας μπορούσε να υπηρετήσει με τη δική του φωνή ένα απαιτητικό λαϊκό ρεπερτόριο. Ο ίδιος είχε μιλήσει με ιδιαίτερη αγάπη για τα τραγούδια του, αλλά και για τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να καθιερωθεί στον χώρο.

Σήμερα, μετά τον θάνατό του, οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες του αποκτούν ξανά ιδιαίτερη σημασία. Και η «Ανεμώνα» αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις ενός τραγουδιού που, αν είχαν επικρατήσει οι αρχικές επιφυλάξεις, ίσως να μην είχε φτάσει ποτέ στα αυτιά του κοινού.