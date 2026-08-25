Επί ποδός το Βέλγιο εξαιτίας της πρωτοφανούς έξαρσης σαλμονέλας που συνδέεται με πτηνοτροφική μονάδα, έχοντας προκαλέσει τη μόλυνση τουλάχιστον 306 ανθρώπων μετά από κατανάλωση αυγών. Τη σοβαρή αυτή είδηση ανακοίνωσε η αρμόδια βελγική υπηρεσία ασφάλειας τροφίμων (AFSCA), προειδοποιώντας για την έκταση της μόλυνσης. Για προληπτικούς λόγους, τα αυγά του συγκεκριμένου παραγωγού ανακαλούνται επίσης σε ακόμη οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ολλανδίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, δήλωσε η εκπρόσωπος της AFSCA, Ελέν Μποντέ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της AFSCA, όλοι όσοι εκδήλωσαν συμπτώματα στο Βέλγιο προσβλήθηκαν από το συγκεκριμένο στέλεχος που ταυτοποιήθηκε στο αγρόκτημα. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των πασχόντων είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς πολλοί πολίτες νόσησαν με ήπια συμπτώματα ή παρέμειναν εντελώς ασυμπτωματικοί και δεν υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις.



«Η σαλμονέλα είναι σχετικά συνήθης στο Βέλγιο, όμως δεν είχαμε ποτέ τόσο μεγάλη συρροή με τόσους πολλούς ανθρώπους να έχουν νοσήσει», επισήμανε η αξιωματούχος, προσθέτοντας πως δεν υπήρξαν θάνατοι.

Environ 300 cas de salmonelle en Belgique : Carrefour, Delhaize, Colruyt… Ce que l’on sait sur les œufs rappelés https://t.co/mX92foxm6H — RTL info (@rtlinfo) August 25, 2026

Η AFSCA είχε αρχικά καταγράψει τη μόλυνση τον Μάιο, είχε εκδώσει εντολή ανάκλησης και είχε κλείσει μια μονάδα εκτροφής χηνών σε ένα αγρόκτημα στη Φλάνδρα, στο βόρειο τμήμα του Βελγίου. Καθώς περισσότερα κρούσματα καταμετρούνταν, ολόκληρο το αγρόκτημα έκλεισε και τα πτηνά σφαγιάστηκαν έπειτα από μια δεύτερη ανάκληση τη 10η Αυγούστου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Η εταιρεία που εμπορευόταν τα αυγά ταυτοποιήθηκε ως η Laerco BV. Προς το παρόν δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει σχετικά. Έως και 2 εκατομμύρια αυγά μολυσμένα ενδεχομένως με το βακτήριο πουλήθηκαν στο Βέλγιο και το γειτονικό Λουξεμβούργο, όπου η τοπική υγειονομική υπηρεσία επίσης εξέδωσε εντολή ανάκλησης.



Κάποια από αυτά τα αυγά ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη σε κουζίνες και να προκαλέσουν περισσότερα κρούσματα παρά την απόσυρση, τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της AFSCA. Το μαγείρεμα των αυγών μειώνει τον κίνδυνο του να προσβληθεί κανείς από τη νόσο.

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα, αυγά με σαλμονέλα ανακλήθηκαν και στην Ολλανδία.

Eieren met salmonella ook in Nederland teruggeroepen: het eten kan gevaarlijk zijn, op deze symptomen moet je letten https://t.co/qap7gC8iQ6 — De Telegraaf (@telegraaf) August 25, 2026

Για προληπτικούς λόγους, τα αυγά του συγκεκριμένου παραγωγού ανακαλούνται επίσης σε ακόμη οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ολλανδίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, δήλωσε η εκπρόσωπος της AFSCA, Ελέν Μποντέ.